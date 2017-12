România - Turcia, primul joc din Liga Europeană la volei feminin

Iubitorii voleiului de la ţărmul mării au un program încărcat în această vară. Reprezentativele României de volei feminin şi masculin vor susţine la Constanţa partidele din Liga Europeană, publicul putînd vedea la lucru în următoarea perioadă naţionale de top din Europa. Primele care vor intra în arenă vor fi voleibalistele tricolore, care vor întîlni, astăzi şi mîine, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor, echipa Turciei, în primele partide din cadrul Grupa B. România atacă această competiţie cu viitoarea generaţie, Nneka, Miclea, Mureşan, Pristavu, Trică sau Albu pregătindu-se astfel să le înlocuiască în viitor pe Ţurlea, Corjeuţanu, Manu, Nedelcu, Herlea sau Marcovici. „Sînt viitorul echipei României şi trebuie să se pregătească să înlocuiască actuala generaţie”, spune antrenorul Bogdan Paul, cel care în lipsa principalului Florin Grapă, a pregătit echipa pentru cele două partide cu Turcia. Secundul echipei naţionale speră într-un debut cu dreptul pentru echipa noastră, însă ştie că nu va fi uşor, chiar dacă Turcia a adus la Constanţa garnitura tînără. „Nu va fi o dublă uşoară chiar dacă vor avea, ca şi noi, echipa de tineret. Momentan Turcia este prezentă la competiţiile majore la nivel de cadete şi junioare şi lucru acesta se vede foarte clar la nivel de tineret. În ultimii ani, Turcia a cunoscut un progres extraordinar, atît la lotul masculin, cît şi la cel feminin”, a declarat tehnicianul român, care mizează pe suportul publicului pentru acestă dublă, mai ales că intrarea sepactatorilor este liberă: „Constanţa este un loc unde se face volei şi trecutul apropiat a demonstrat că se face volei la nivel mare. Sînt mulţi iubitori ai acestui sport şi este un eveniment foarte bun pentru promovarea voleiului. Aşteptăm publicul la sală”. Într-o grupă din care mai fac parte Franţa şi Marea Britanie, nouă generaţie a tricolorelor speră la o calificare în Final Four-ul Ligii Europene. „Ar fi extrordinar dacă vom ajunge în Final Four-ul competiţiei, pentru că putem să ne pregătim foarte bine şi pentru ultimul tur de calificare la Campionatul Mondial din Japonia”, a spus centrul Nneka Onyejekwe. Turneul final al Ligii Europene va avea loc în zilele de 11 şi 12 iulie, la Kayseri (Turcia). Conform regulamentului competiţiei, Turcia, ţara organizatoare, este calificată din oficiu. Astfel, din Grupa B, în care joacă şi România, se va califica o singură formaţie. În Grupa A vor evolua echipele Spaniei, Bulgariei, Serbiei şi Greciei, primele două clasate urmînd să se califice la Final Four.

Turcoaicele, fără tricourile de joc

Reprezentativa Turciei a susţinut aseară primul antrenament în Sala Sporturilor din Constanţa, formaţia antrenată de italianul Alessandro Chiappini arătîndu-se extrem de îngrijorată în privinţa meciului de astăzi. Motivul? Echipa a sosit la Constanţa fără o mare parte din bagajele ce au fost pierdute de compania aeriană, printre ele aflîndu-se şi tricourile de joc ale echipei. Problema va fi însă rezolvată pînă la ora meciului, tricourile urmînd să ajungă în această dimineaţă. „Sper că nu vor fi probleme. Am venit aici cu o echipă tînără, dar care are cîteva talente de mare viitor. Nu ştiu cum vor fi meciurile cu România, pentru că ele reprezintă debutul nostru în această competiţie. Sînt şi eu curios de nivelul echipei mele, deoarece sîntem într-o formulă în care nu am mai evoluat pînă acum”, a spus Chiappini.