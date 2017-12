România, a 17-a din 85 de ţări, în privinţa transparenţei în cheltuirea banului public

România ocupă poziţia a 17-a într-un clasament al transparenţei guvernamentale în cheltuirea banului public, alcătuit din 85 de ţări, fiind încadrată în categoria a doua a raportului, cu \"informaţii semnificative\" făcute publice de autorităţi. Studiul a fost realizat de International Budget Partners, organizaţie neguvernamentală cu sediul la Washington. “Scorul României arată că guvernul oferă publicului informaţii substanţiale cu privire la bugetul public şi activităţile financiare. Cetăţenii beneficiază, astfel, de instrumentele necesare pentru a responsabiliza guvernul cu privire la modul în care administrează banul public“, se arată în concluziile raportului. Studiul cuprinde un chestionar de 91 de întrebări referitoare la informaţiile conţinute în opt documente cheie legate de buget, care ar trebui făcute publice. România a obţinut cele mai bune evaluări pentru informaţiile publicate de autorităţi cu privire la bugetul propus de Executiv şi cel adoptat de Parlament, precum şi în ceea ce priveşte raportul de sfîrşit de an şi realizarea unui raport de audit. “Propunerea (de buget a Guvernului) furnizează informaţii substanţiale publicului, oferind o perspectivă completă asupra intenţiilor Executivului în ceea ce priveşte taxele şi cheltuielile în următorul an. Totuşi, cheltuielile, colectarea încasărilor şi împrumuturile publice sînt greu de urmărit pe parcursul anului. Autorităţile întocmesc rapoarte interimare, însă nu le publică“, se spune în raportul International Budget Partners. Totodată, raportul relevă că, deşi autorităţile publică un raport de sfîrşit de an, nu oferă informaţii privind raportul de audit întocmit sau modul în care s-au implementat recomandările cuprinse în acesta. România a obţinut un scor de 62%, similar cu cel al Botswanei. Pe primele poziţii, în prima categorie de transparenţă, formată din statele care oferă \"informaţii ample\", se plasează Marea Britanie, cu 88%, Africa de Sud şi Franţa - cu cîte 87%, Noua Zeelandă 86% şi Statele Unite 82%. În categoria a doua, din care face parte şi România, cea mai transparentă administraţie este cea norvegiană, cu 80%. Alte clasificări notabile înregistrează Slovenia (poziţia a noua, 73%), Polonia (locul 10, 67%) sau Germania, care a obţinut un scor apropiat de cel al României, respectiv de 64%. Clasamentul este încheiat de ţările cu transparenţă apropiată de zero, printre care se numără Arabia Saudită sau Sudan. Ultimele două categorii ale raportului, în care sînt incluse ţările care publică informaţii \"minimale\" sau nu oferă nicio precizare cu privire la cheltuirea banului public, nu cuprind state membre UE. Bulgaria ocupă poziţia a 24-a, cu un scor de 57%, fiind cea mai slabă clasare a unei ţări din UE.