Acordul de aderare a României la Convenţia de constituire a Agenţiei Spaţiale Europene (ASE) a fost semnat, joi, la sediul MAE, în prezenţa lui Jean-Jacques Dordain, director general al ASE, a lui Marius Ioan Piso, preşedintele Agenţiei Spaţiale Române şi a ministrului de Externe, Teodor Baconschi. \"Suntem al doilea nou stat membru care aderă la această convenţie şi trebuie să subliniem importanţa deosebită pentru noi a acestui act în sensul că el atestă capacităţile tehnologie ale României şi opţiunea politică de mai adâncă integrare a ţării noastre într-o comunitate care este extrem de importantă pentru securitatea colectivă a UE\", a declarat ministrul Externe, Teodor Baconschi prezent la ceremonie. Ministrul s-a declarat convins că România va face o figură frumoasă în interiorul acestei comunităţi ştiinţifice şi tehnologice de elită. La rândul său, Dumitru Prunariu, prezent la ceremonie, a spus că semnarea acestui acord reprezintă un pas foarte important pentru România \"în toată această perioadă de 21 de ani de când s-a schimbat regimul\". \"În curând nu va mai fi (un român care să se ducă în spaţiu - n.r.), dar aderarea la ASE deschide o portiţă. E adevărat, o portiţă mică pentru că selecţia în cadrul Agenţiei, la care de astăzi aveam dreptul oficial să participăm, se face odată la 5-6 ani. Probabil că peste 4-5 ani va fi următoarea fază de selecţie. Iar la ultima, de acum doi ani, au fost 8.400 de candidaţi şi au fost selecţionaţi doar 6\", a spus Dumitru Prunariu. El a subliniat însă avantajele de ordin ştiinţific şi cu aplicaţii practice ale programelor Agenţiei. ASE care are un buget anual de aproximativ 4 miliarde de euro constituit din contribuţii ale statelor membre proporţionale cu venitul naţional net are o serie de programe aplicative cofinanţate de UE. Principalul program este sistemul de radionavigaţie prin satelit Galileo cu aplicaţii civile şi de securitate şi de asemenea sistemul GMES monitorizare globală pentru mediu şi securitate cu aplicaţie în monitorizarea dezastrelor naturale. ASE este o organizaţie interguvernamentală fondată în anul 1975 cu 18 state membre (16 din UE plus Elveţia şi Norvegia) dintre ţările fostului pact de la Varşovia, Cehia este singura admisă ca membru începând din anul 2009, România fiind a doua.