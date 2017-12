România a beneficiat de fonduri europene de 10,4 miliarde de euro, în 2014

10:02:39 / 31 Decembrie 2014

de unde pana unde

Eu cred ca oameni de rand se antreb cum se cer fonduri europene și pe ce se duc, când guvernul a romaniei poate sa se antretine din costurile total taxe tveauri penalități și din birocrația coruptă mama României apoi și amprumutu FMI eu pur și simplu e o antrebarea mare unde se duc pe ce investiți pe hărți și o semnătură ,creștere sau descrescatoare an depozitul averi b c r. poate??? Populația muoare de foame su guvernu joaca precum cămătari fonduri europene și f m i.!!! succes ca populația din rand muncesc 20/ la suta pentru voi _inteligenta duce la bine de ce sa muncim pentru voi muncim pentru alți care ne da plus o pâine _diaspora Germania olanda belgia Canada sper pe viitor populația sa rămână 7milioane sa lăsăm guvernu sa lucreze... Www. Plecam an tarile cu pâine. Com