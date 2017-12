România a câștigat Cupa Europei la bob

01:55:50 / 02 Februarie 2015

Rectificare

Excelenta performanta celor doua sportive care trebuie mentionata si subliniata, cu atit mai mult cu cit ultimile performante ale unei echipe de bob romanesc se cam pierdusera in istoria acestui sport si in continuare redau un link catre o arhiva pentru cei care doresc sa stie si pentru cei care ar trebui sa stie (http://www.bobsanie.ro/pagini/FRBS/istoric.html) ! Acum referitor la articolul din ziarul "Telegraf - on line", imi permit sa reformulez un pic ierarhia valorilor, apropos de aceasta performanta extraordinara! Deci citez : "Grație unui proiect finanțat de Asociația Litoral - Delta Dunării din taxa de promovare a stațiunii Mamaia, România a reușit să câștige Cupa Europei la bob pentru două persoane. Astfel, echipajul format din Maria Constantin şi Andreea Grecu, pregătite de antrenorul constănțeanul Paul Neagu, a ocupat primul loc în clasamentul general al probei." In primul rind nu Romania a castigat Cupa Europei, ci echipa formata din cele doua sportive, pregatite de catre dl Paul NEAGU, au castigat pentru Romania aceasta cupa. In al doilea rind, fara sa contest importanta proiectului finantat de catre Asociatia Litoral - Delta Dunarii, Cupa Europei a fost castigata gratie efortului sustinut depus, a numarului imens de ore de antrenament si vointei celor doua sportive si nu gratie acestui proiect! Un proiect fara sportive competitive raminea doar un proiect, indiferent de cit de valoros ar fi fost el! Cam asa ar fi trebuit sa inceapa articolul! Restul este marketing!