România a câştigat pentru prima dată un premiu Emmy

Debutanţii s-au remarcat, luni seară, la New York, în cadrul celei de-a 38-a gale International Emmy Awards, nu mai puţin de cinci ţări obţinând victorii considerate istorice de editorii revistei ”Variety”. Gala a avut loc la hotelul Hilton din New York şi a fost prezentată de actorul Jason Priestley.

România a câştigat pentru prima oară un premiu Emmy, la categoria Arts Programming, cu documentarul ”Lumea văzută de Ion B.”, regizat de Alexander Nanau şi prezentând povestea lui Ion Bârlădeanu, care, de la o viaţă de vagabond pe străzile Bucureştiului, a ajuns un artist de prestigiu internaţional. La peste 60 de ani, Ion Bârlădeanu este cea mai recentă descoperire a artei româneşti. În urmă cu trei ani locuia şi lucra în ghena unui bloc bucureştean. În 2009, operele sale erau expuse la Londra, alături de cele ale lui Andy Warhol şi Marcel Duchamp. Anul acesta, el a fost prezentat într-o expoziţie personală, Realpolitik, la o prestigioasă galerie din Paris, operele sale fiind admirate acolo şi de actriţa Angelina Jolie. Filmul este produs de HBO România şi Alexander Nanau Production, în colaborare cu Avro-Netherlands, YLE Teema şi SVT Sweden. ”Lumea văzută de Ion B.” a fost difuzat în premieră şi în exclusivitate, pe 17 decembrie 2009, la HBO România.

La categoria Cel mai bun serial de comedie s-a impus serialul ”Traffic Light”, o producţie israeliană. La rândul ei, Coreea de Sud a primit primul ei premiu International Emmy la categoria Film documentar, graţie peliculei ”Mom and the Red Bean Cake”. Portugalia a intrat şi ea în istorie, triumfând la categoria Cea mai bună telenovelă, cu producţia ”My Love”. Argentina a câştigat pentru prima oară categoria Non-Scripted Entertainment, după nouă nominalizări, graţie emisiunii TV CQC (Caiga Quien Caiga). Britanicul Simon Cowell, renumitul preşedinte al juriilor emisiunilor de televiziune The X Factor şi American Idol, a fost recompensat cu International Emmy Founders Award. Premiul i-a fost înmânat de magnatul americano-australian Rupert Murdoch. Actriţa britanică Helena Bonham-Carter, interpreta rolului Enid Blyton, celebra scriitoare britanică de romane pentru copii, în serialul ”Enid”, a fost desemnată cea mai bună actriţă. Britanicul Bob Hoskins s-a impus în categoria de interpretare masculină, graţie rolului unui patron de bar din Manchester în serialul ”The Street”, desemnat, totodată, cel mai bun serial dramatic.

International Academy of Television Arts & Sciences este o organizaţie ce cuprinde entităţi media şi de divertisment din peste 50 de ţări. Organizaţia premiază excelenţa în programele de televiziune produse în afara Statelor Unite ale Americii.