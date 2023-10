România a învins Kosovo în preliminariile CE de fotbal 2024

Naţionala de fotbal a României a învins dramatic selecţionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

În minutul 83, Moruţan a luat o acţiune pe cont propriu, a centrat la Mihăilă, şutul acestuia a fost blocat iar mingea a sărit la Stanciu, care a înscris cu un şut de la 15 metri.

Mihăilă (90+3) a încheiat conturile, cu un şut sub transversală de la 8 metri, la centrarea lui Raţiu.

Meciul a fost întrerupt timp de mai bine de 40 de minute în prima repriză, din cauza manifestărilor suporterilor români.

Acest succes menţine România în cursa de calificare, pe locul al doilea în grupă, după Elveţia.

În celelalte meciuri din grupă, Elveţia a dispus cu 3-0 de Andorra, iar Israelul a învins Belarus cu 1-0.

România este neînvinsă în această campanie, cu trei victorii şi trei egaluri, având 12 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar înaintea celorlalte echipe, Israel, 11 puncte, Belarus, 4 puncte, Kosovo, 4 puncte, Andorra, 2 puncte.

Luna viitoare, România va juca în deplasare cu Belarus (12 octombrie) şi acasă cu Andorra (15 octombrie).

Au evoluat echipele:

România:12. Horaţiu Moldovan - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă (18. Răzvan Marin, 63), 11. Nicuşor Bancu - 5. Vladimir Screciu, 8. Alexandru Cicâldău (19. Darius Olaru, 77) - 14. Ianis Hagi (21. Olimpiu Moruţan, 72), 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 20. Florinel Coman (13. Valentin Mihăilă, 71) - 9. George Puşcaş (7. Denis Alibec, 46).Selecţioner:Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate:1. Ştefan Târnovanu, 16. Marian Aioani - 4. Adrian Rus, 6. Marius Marin, 17. Daniel Bîrligea, 22. Mario Camora, 23. Deian Sorescu.

Kosovo:12. Arijanet Muric - 15. Mergim Vojvoda (4. Ismajl Beka, 81), 13. Amir Rrahmani (căpitan), 3. Fidan Aliti, 17. Leart Paqarada - 10. Edon Zhegrova (20. Ibrahim Dresevic, 63), 14. Valon Berisha (8. Florent Muslija, 54), 19. Florian Loshaj, 23. Bernard Berisha (11. Albion Rrahmani, 82) - 7. Milot Rashica (2. Florent Hadergjonaj, 54), 18. Vedat Muriqi.Selecţioner:Primoz Gliha.

Rezerve neutilizate:1. Samir Ujkani, 16. Visar Bekaj - 5. Betim Fazliji, 6. Kreshnik Hajrizi, 9. Meriton Korenica, 21. Altin Zeqiri, 22. Ermal Krasniqi.

"Am trăit multe de când a început campania asta, continuăm să trăim experienţe noi. Vreau să salut efortul echipei, victoria, cele trei puncte, deşi nu au fost toate momentele aşa cum mi-aş fi dorit. Am luptat, am trecut şi peste situaţii dificile, dar, una peste alta, echipa a dat totul şi obiectivul nostru era exclusiv pentru trei puncte.

Mai mult decât atât, aş vrea să dedic cele trei puncte suporterilor care suferă şi trăiesc alături de noi, dar nu în ultimul rând celor care au fost sâmbătă alături de noi, şi noi nu i-am trimis acasă aşa cum şi-ar fi dorit. Au fost zile grele pentru echipă. Nu e uşor când se întâmplă ce se întâmplă în jurul echipei naţionale, sunt atâtea lucruri negative.

Eu am învăţat să trec peste, să le respect, dar pentru băieţi nu este uşor şi atunci cu atât mai mare este de salutat efortul lor", a declarat Iordănescu la conferinţa de presă de după meci.