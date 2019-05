România a învins la baseball echipa SUA, formată din militari de la M. Kogălniceanu

Echipa naţională de baseball a României a câştigat partida disputată, sâmbătă, pe Stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanţa, în faţa reprezentativei Statelor Unite, formată din militarii americani de la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Lovitura de începere a partidei a fost dată de fosta gimnastă Daniela Sofronie.

„Am avut ceva emoţii în arucarea mingii, dar recunosc că am venit un pic cu temele făcute de acasă. M-am uitat pe internet cum a aruncat Gică Hagi anul trecut şi da, am venit pregătită oarecum, am făcut şi câteva exerciţii înainte de începerea meciului ", a spus Daniela Sofronie.

Printre invitaţi s-au aflat numeroase oficialităţi.

Şeful militarilor americani de la baza Mihail Kogălniceanu, Wesley Murray, le-a mulţumit dobrogenilor pentru ospitalitatea arătată, dar şi României pentru sprijinul adus NATO. „În numele Forţele Armate ale Statelor Unite ale Americii staţionate în România doresc să mulţumesc tututor constănţenilor şi dobrogenilor pentru ospitalitatea şi prietenia lor. România este un aliat important, iar SUA sunt onorate să continue colaborarea de lungă durată cu România, care continuă să demonstreze o poziţie excepţională de lider în securitate în zona Mării Negre şi a regiunii Balcanice. Împreună stăm alături de NATO pentru a ne asigura că Europa rămâne unitară, liberă şi în pace", a susţinut Wesley Murray.

Cele câteva sute de constănţeni prezenţi la meci au avut parte de o atmosferă de sărbătoare tipic americană, cu muzică, răcoritoare, multă bună dispoziţie şi surprize. La final, echipa României s-a impus cu scorul de 7 la 6, câştigând al treilea meci din tot atâtea disputate.

Trofeul Jackie Robinson a ajuns deja la cea de a treia ediţie în Constanţa. Meciul a fost organizat de Primăria Constanţa, Ambasada SUA şi Federaţia Română de Baseball şi Softball.

Jocul a celebrat 72 de ani de când, pe 15 aprilie 1947, legendarul Jackie Robinson, primul jucător de baseball de culoare, a intrat pe terenul Ebbets din Brooklyn, New York, spărgând barierele discriminării rasiale. A fost remarcat ca un jucător cu calităţi excepţionale şi a activat în cadrul Ligii americane de baseball (Major League Baseball), purtând numărul 42. Ulterior, acest număr a fost retras în semn de respect, iar Jackie Robinson a devenit un nume de referinţă al luptei pentru egalitate şi pentru combaterea discriminării rasiale.