România a preluat preşedinţia Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă a ONU

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a anunţat, ieri, că România a preluat şefia Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). “Este o şansă unică pentru România, din 1990 încoace. Practic, din acel an, România nu a mai avut o preşedinţie într-o astfel de comisie la ONU”, a arătat Borbely. Oficialul a precizat că ţara noastră a fost aleasă să conducă destinele acestei Comisii timp de un an, adică până în mai 2011. “Practic, între 2009 şi 2010 a fost un an pregătitor, în care s-au pus bazele rezolvării unor probleme importante: transport, poluare chimică, minerit, managementul integrat al deşeurilor şi industria de consum în următorii zece ani. Anul care urmează este unul al deciziilor şi pregătirii Summit-ului de mediu de la Rio de Janeiro din 2012”, a explicat ministrul. Comisia pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul ONU a fost înfiinţată în anul 1992, după încheierea summit-ului global desfăşurat la Rio de Janeiro. (A.M.)