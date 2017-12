România a ratat podiumul şi la kaiac-canoe

România a avut două echipaje în finalele desfăşurate ieri, la baza nautică “Eton Dorney” din Londra, în concursul de kaiac-canoe de la Jocurile Olimpice. Din păcate, ambele au sosit printre ultimele, confirmând, după concursul de canotaj, că “Eton Dorney” a purtat ghinion sporturilor nautice din ţara noastră. Dacă de la echipajul masculin de kaiac 4 al României (Traian Neagu, Toni Ioneticu, Ştefan Vasile, Petruş Gavrilă), clasat pe locul 8 pe 1.000 m, nu se aştepta nimeni la o performanţă deosebită, multiplii campioni mondiali şi europeni Alexandru Dumitrescu şi Victor Mihalachi erau cotaţi printre favoriţii la podium. Ei au ocupat însă doar locul 7, penultimul, în finala probei de canoe dublu 1.000 m, sosind la zece secunde după campionii olimpici Peter Kretschmer şi Kurt Kuschela (Germania).

De notat că ambele bărci au concurat pe culoarul 1, devenit nefast pentru români după ce şi ambarcaţiunea de dublu rame feminin, Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu, a capotat în lupta pentru medalie tot aici! „Am dat tot, dar a fost o cursă dezastruoasă. Specific pentru sportul nostru e că ori eşti primul, ori eşti ultimul, tragi la fel de tare. Vântul a bătut la fel pentru toţi, asta nu mai e o scuză. Noi ne-am fi dorit un alt culoar şi nu am reuşit să-l prindem în finală. Am vrut să tragem pe 7, dar am prins culoarul 1. Trebuia să stăm cu primul pluton, dar nu am reuşit şi asta ne-a costat”, a declarat Victor Mihalachi.

Concursul de kaiac-canoe mai are în program doar cursele de 200 m, cu serii şi semifinale astăzi şi finale sâmbătă. România va fi reprezentată de caiaciştii Ionuţ Mitrea şi Bogdan Mada, la dublu.