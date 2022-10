România a remizat cu Finlanda, 1-1, la Helsinki, în Liga Naţiunilor

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Finlandei, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.



Tricolorii au obţinut doar un punct după un joc bun, în urma căruia meritau mai mult. Selecţionata României este în continuare pe ultimul loc în grupă şi riscă să retrogradeze în al treilea eşalon valoric al competiţiei.

Au marcat: Pukki (min. 11), respectiv Tănase (min. 52).

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herţegovina a învins Muntenegru cu 1-0 şi şi-a asigurat promovarea în Liga A.



Pe 26 septembrie au loc ultimele meciuri, România - Bosnia şi Muntenegru - Finlanda. România are nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige la Podgorica.

Selecţionerul Edward Iordănescu s-a arătat mulţumit de evoluţia echipei naţionale de fotbal a României.

"Nu am câştigat cele trei puncte astăzi, dar cred că am câştigat mentalitate pentru viitor, cred că am arătat că avem viitor, cred că am arătat că putem să jucăm fotbal, cred că am arătat că putem să producem şi rezultate şi asta ne dă speranţe. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, pentru că au arătat că au caracter", a declarat Iordănescu.