România, aproape de prima surpriză a CM de rugby

“Stejarii“ au fost aproape de prima victorie în faţa unei formaţii din Six Nations la un Campionat Mondial. Lipsa de concentrare din ultimele 10 minute i-a privat însă de un succes istoric în faţa Scoţiei, cedând în final, scor 34-24 (18-11). Scoţia a profitat în primele 20 de minute de placajele ratate ale “tricolorilor“ şi conducea deja cu 15-3. Dumbravă, respectiv Paterson au transformat apoi câte o penalitate, iar de la 18-6 pentru Scoţia, jocul României s-a schimbat radical. Forţa pachetului de înaintare a pus mereu în dificultate defensiva scoţiană, iar Lazăr a reuşit primul eseu cu puţine momente înainte de pauză. Scoţia şi-a mărit avansul la 21-11 imediat după reluare, însă România a revenit în atac, iar după două lovituri de pedeapsă transformate de Dumbravă, a reuşit şi al doilea eseu al partidei prin căpitanul Farului, Daniel Carpo, debutant la un turneu final. Dimofte a transformat eseul, iar România conducea în min.69 cu 24-21 ! Din păcate ultimele zece minute au fost de coşmar, scoţienii reuşind două eseuri într-un singur minut care le-au asigurat victoria. România nu obţine nici măcar punctul bonus defensiv, iar acum aşteaptă confruntarea de sâmbătă, cu Argentina. Pentru România au evoluat: Dumitraş - Ciuntu, Gal, Dimofte, Lemnaru - Dumbravă, Sîrbu - Carpo, Toniţa, Macovei - Ursache, Petre - Ion, Tincu, Lazăr. Au mai intrat: Zebega, Florea, Florin Surugiu, Florin Vlaicu, Popîrlan. Au marcat: Dumbravă - 2 l.p, Lazăr - 1e, Dimofte - 2 l.p, 1 t, Carpo - 1e / respectiv Danielli 2e, Blair, Ansbro - câte 1e, Paterson - 1 t, 3 l.p, Lamont 1 l.p. Rezultate din weekend: Scoţia - România 34-24 (Grupa B), Fiji - Namibia 49-25 (Grupa D), Franţa - Japonia 47-21 (Grupa A), Argentina - Anglia 13-9 (Grupa B), Australia - Italia 32-6 (Grupa C), Irlanda - SUA 22-10 (Grupa C), Africa de Sud - Ţara Galilor (17-16, Grupa D). Următoarele partide vor avea loc miercuri.