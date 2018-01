România ar putea găzdui Campionatul European de volei feminin din 2021

La un an după ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, România ar putea fi gazda unei alte competiții majore. După jumătate de secol, România are șanse mari să organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit săptămâna aceasta la București, pentru a discuta despre turneul final feminin din 2021. „Pentru România este o zi istorică, deoarece am avut onoarea să avem la București conducerea Confederației Europene de Volei, iar acest lucru ne pune într-o lumină pozitivă pe plan european și mondial”, susține Gheorghe Vișan, președintele Federației Române de Volei.

Președintele Aleksandar Boricic (Serbia) și vicepreședintele Renato Arena (Italia) au avut întrevederi cu Marius Dunca (ministrul Tineretului și Sportului), cu Mihai Covaliu (președintele COSR) și cu conducătorii Federației Române de Volei. Oficialii europeni au plecat mulțumiți de răspunsurile primite în România. Ei mai așteaptă acum doar ca Guvernul României să trimită o scrisoare de garanție către forul european.

„Cunosc bine istoria voleiului din România, sunteți una dintre cele mai importante țări din cele 56 afiliate la Confederația Europeană de Volei. Ne dorim ca prin acest Campionat European să readucem România în topul țărilor care organizează competiții internaționale importante. Vom sprijini totodată federația română în câteva proiecte, pentru dezvoltarea voleiului în școli. E nevoie de pași mici pentru a reveni în elită, dar progresele echipelor de club din România și naționalelor de cadeți, juniori și tineret sunt evidente”, a declarat Aleksandar Boricic.

„O spun foarte răspicat! MTS sprijină organizarea unui eveniment internațional de asemenea amploare. De când am venit ca ministru, am încurajat aceste inițiative. Sportul este cel mai bun ambasador pe care îl avem și este o șansă uriașă să ne promovăm ca țară. În 2017 am avut 110 competiții internaționale în România, iar feedback-ul este unul pozitiv. Avem trei ani în față să ne pregătim pentru acest Campionat European și cu siguranță vom face o figură frumoasă”, a declarat Marius Dunca.

„Ne-am bucurat de prezența oficialilor CEV la sediul COSR și am avut un dialog constructiv. Acest Campionat European este un bun început pentru a face un plan de dezvoltare al voleiului din România. Avem tineri foarte bine pregătiți, care încep să bată la porțile performanței. La volei pe plajă avem deja două fete (n.r. - vicecampioanele europene U-22 Beata Vaida și Adriana Matei) care sunt în vederile COSR pentru calificarea la JO 2020. România organizează diverse competiții în ultima perioadă și am arătat că ne putem ridica la un nivel înalt”, a precizat Mihai Covaliu.

Serbia, Croația și Bulgaria vor fi celelalte țări co-organizatoare. Grupa din România se va desfășura în Sala Polivalentă din Cluj. Ar fi a treia competiție majoră găzduită de această sală după CE de gimnastică și CE de Baschet.

În 2021, România va putea miza pe una dintre cele mai bune generații ale sale din ultimele decenii. Naționala de cadete sub 17 ani tocmai s-a calificat la turneul final al Campionatului European. Ultima participare la Campionatul European de senioare datează din 2015, atunci când am ocupat locul 15. Cea mai bună performanță obținută după Revoluție o reprezintă locul 6 ocupat în 1991 și în 1999. „Avem jucătoare tinere și talentate care vin urmă și ne pot ajuta în 2021. În plus, există și jucătoare deja consacrate la senioare care vor prinde acest turneu final. Ținând cont și de faptul că vom juca acasă, șansele de a trece de grupe sunt majore. Nu putem avea ca obiectiv o medalie, să fim realiști, dar putem fi optimiști că ne vom bate pentru locurile de top”, a mai spus Gheorghe Vișan.

Citește și:

Voleibalista constănțeană Cosmina Marinescu va juca și la Europenele U-17

Două voleibaliste constănțene vor juca în preliminariile CE de volei U-17