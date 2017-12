România ar putea redeveni grânarul Europei?

O viziune optimistă în ce priveşte agricultura României vine de la Cristian Socol, consilier al prim-ministrului Victor Ponta. Potrivit acestuia, "România se află pe locul 2 în UE la producția de porumb, de trei ani, și pe locul 5 la producția de grâu din UE. Se estimează că România va fi al treilea exportator de grâu din UE, după Franța și Germania, cu livrări estimate de patru milioane tone. În 2013, România a înregistrat cea mai ridicată rată de export din UE (cantitate exportată / cantitate produsă) - 57,5%. În plus, suntem pe primul loc în UE la producția de floarea-soarelui". Socol enumeră câteva dintre elementele care i-ar putea asigura României un potențial puternic de creștere în agricultură. „România are potențial puternic de creștere a randamentelor prin pământ fertil plus tehnologie și know-how, inclusiv prin investițiile realizate de companiile străine ce dețin mare parte din ferme; subvenții crescute din fonduri europene și din bugetul național în următorii ani; refacerea canalelor de irigații; fonduri de dezvoltare rurală crescute; potențial crescut pentru agricultură bio și organică ș.a.”, mai arată el.