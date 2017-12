România ar trebui să aloce în fiecare an un procent din PIB pentru refacerea sistemului de irigații

România ar trebui să aloce în fiecare an un procent din Produsul Intern Brut pentru refacerea sistemului de irigații, o altă măsura utilă în acest domeniu referindu-se la crearea de parteneriate publice-private, în condițiile existenței unor investitori interesați, a declarat astăzi Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Durabile, la 'Conferința Națională a Agricultorilor - 2015', organizată de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). 'O soluție pentru refacerea sistemului de irigații o reprezintă parteneriatele publice-private, și avem investitori care sunt interesați. De asemenea, consider că România ar trebui să aloce în fiecare an un procent din Produsul Intern Brut pentru refacerea acestui sistem. Concret, e nevoie de un acord politic, pentru ca în următorii cinci ani de zile, respectiv bugetul 2016 până în anul 2020 să aibă în plus față de ce are acum un anumit procent din PIB, astfel încât să putem să realizăm din fonduri de la bugetul de stat și această componentă, fără de care apa nu poate fi mai ieftină. Totodată, la nivelul țării sunt în desfășurare 130 de proiecte de refacere a sistemului de irigații, cu o valoare de 140 milioane de euro. Avem un termen ca până la 30 septembrie să se finalizeze investițiile, pentru ca până la sfârșitul acestui an să putem să solicităm fondurile de la Comisia Europeană', a afirmat Daniel Constantin. Ministrul Agriculturii a precizat, totodată, că România are două obiective de urmat în perioada următoare. 'România are în prezent o producție din ce în ce mai ridicată și trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe două obiective. Primul vizează creșterea producției, iar cel de-al doilea integrarea producției, respectiv crearea de lanțuri scurte de producție. Chiar dacă în zona de productivitate la hectar nu stăm foarte bine, stăm foarte bine la cantitatea produsă. Există acest specific al României, generat de deciziile care s-au luat în anii '89 — '90 prin care majoritatea exploatațiilor din țara noastră încă sunt fărâmițate. Rolul dumneavoastră este de a stimula agricultorii să se asocieze, să creeze acele asociații, cooperative agricole, care să cumpere dar să și comercializeze în comun', a mai spus oficialul MADR. Constantin a menționat, de asemenea, că are așteptări de la organizatorul conferinței, respectiv LAPAR, în ceea ce privește înființarea fondurilor mutuale.