România ar trebui să ia notiţe din „cazul Grecia”

LECŢIE Fostul ministru de Finanţe Varujan Vosganian a declarat că acordul Eurogrupului privind planul de salvare a Greciei este o măsură bună, dar că statul elen nu a scăpat încă de riscul falimentului. „Grecia, în acest moment, încă nu a scăpat (de faliment - n.r), pentru că dacă nu se iau unele măsuri de disciplinare de natură bugetară, s-ar putea să se reîntoarcă la situaţia de după primul ajutor financiar. Grecia are aceste probleme legate de restructurarea datoriilor şi de buget şi mi-e greu să cred că acest lucru va mai merge înainte dacă poporul grec nu va înţelege că trebuie să răspundă printr-un gest decisiv la susţinerile care vin din partea UE”, a spus Vosganian. În opinia vicepreşedintelui PNL, criza din Grecia este o lecţie pentru România. „Pentru România este o lecţie, şi anume să înţeleagă faptul că noi nefiind în zona euro, apropierea de un pact de natură fiscal-bugetară, de o altă situaţie care ne-ar pune într-o situaţie dificilă nu ne-ar crea şi prietenii pe care-i are Grecia”, a precizat Vosganian.

CONSECINŢE Acesta consideră că o eventuală ieşire a Greciei din zona euro ar avea consecinţe incalculabile. „Experţii care au insistat pentru acest nou acord au calculat şi efectele posibile ale unei desprinderi a Greciei din zona euro şi această desprindere ar fi extrem de costisitoare, pentru că uniunea monetară a presupus deja o seamă întreagă de legături între bănci şi conexiuni de natură monetară, care pentru unele ţări, inclusiv pentru Germania, ar fi din punct de vedere financiar costisitoare”, a menţionat Vosganian.