România are cele mai scăzute resurse de apă

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, sărbătorită, anual, pe 22 martie, reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) au anunţat că ţara noastră are cele mai scăzute resurse de apă din Europa. Potrivit specialiştilor din cadrul instituţiei, România depinde în foarte mare parte de resursele de apă venind din diferite ţări din amonte, însă acestea nu sunt în totalitate utilizabile. ANAR spune că resursele de apă ale României însumează teoretic 134,6 miliarde metri cubi (fiind constituite din apele de suprafaţă - râuri, lacuri, fluviul Dunărea - şi ape subterane), din care resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice, este aproximativ 40 miliarde metri cubi. Pentru a mări cantitatea de resursă de apă care poate fi utilizată, inclusiv capacităţile de stocare a volumelor de apă la viituri, conducerea ANAR a declarat că are în vedere noi propuneri de amenajare a bazinelor hidrografice inclusiv prin realizarea de noi lacuri de acumulare - rezervoare de apă. În acest an, Ziua Mondială a Apei are ca temă „Apă pentru oraşe. Răspunsuri la provocările urbane”, făcând referire la managementul apei în zonele urbane care înseamnă, pe de o parte, asigurarea infrastructurii de apă potabilă, respectiv apă uzată, iar, pe de altă parte, controlul poluării şi prevenirea inundaţiilor, printr-o bună colaborare între specialişti şi autorităţile locale. Din cele 386 obiective de investiţii aflate în derulare în anul 2010, 339 sunt lucrări pentru apărarea împotriva inundaţiilor, 37 sunt obiective pentru surse de alimentare cu apă şi zece sunt pentru protecţia mediului. Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, ANAR organizează, la nivelul tuturor bazinelor hidrografice, acţiuni educative cu copii în şcoli, vizite la laboratoarele de calitate a apei, lecţii deschise, şedinţe ale comitetelor de bazine. Copiii sunt familiarizaţi cu problematica apei, prin intermediul specialiştilor reuşind să afle despre modul în care este analizată apa, dar şi sfaturi legate de consumul raţional al apei.