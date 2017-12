România are de cheltuit două miliarde de euro în managementul deşeurilor

România are de cheltuit aproape două miliarde de euro pentru proiecte privind managementul deşeurilor, la ora actuală fiind semnate şapte astfel de contracte, a declarat ieri, Laszlo Borbely, ministrul Mediului şi Pădurilor. „În momentul de faţă, România se află în faţa mai multor provocări, iar în ceea ce priveşte managementul deşeurilor avem de cheltuit aproape două miliarde de euro, iar şapte proiecte au fost demarate deja. Sperăm că, până la finalul anului 2013 începutul lui 2014, sistemul integrat al deşeurilor va deveni funcţional în toate judeţele ţării”, a afirmat Borbely. Acesta a adăugat că există, la ora actuală, şase judeţe în care nu există nicio groapă de gunoi ecologică, şi că mulţi dintre primari invocă lipsa banilor. “Sunt şase judeţe în România unde există gropi de gunoi care funcţionează ilegal, deci nu există nicio groapă de gunoi ecologică. Ştiu că sunt bani puţini, dar vă pot demonstra prin cifre că sunt localităţi care şi-au rezolvat problemele prin diferite programe, cum ar fi ISPA. Din datele pe care le am, s-a demonstrat că, la nivel local, cu bani puţini se poate face treabă. Avem nevoie de astfel de iniţiative. Nu se poate spune totdeauna că nu se poate”, a explicat ministrul Mediului. În ceea ce priveşte legislaţia destinată managementului deşeurilor, oficialul MMP a menţionat că, de la 1 iulie 2010, fiecare primărie care nu-şi face treaba va plăti penalizări. “Am înăsprit legislaţia. De la 1 iulie 2010, dacă fiecare primărie nu-şi face treaba, adică să adune cel puţin 15 la sută de deşeuri, destinate reciclării, vor plăti 100 de lei pentru fiecare tonă necolectată şi destinată reciclării. La nivelul UE suntem felicitaţi pentru cum am conceput programul POS Mediu, unde pe Apă avem 4 miliarde de euro de cheletuit”, a subliniat Laszlo Borbely. În anul 2003, Ministerul Mediului de la acea vreme a elaborat Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor /SNGD/ pentru perioada 2003 - 2013, ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor şi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea 426/2001. La data elaborării SNGD se propusese revizuirea periodică a acesteia, în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului.