„România are o perioadă extraordinară în cinematografie”

Regizorul, producătorul şi actorul american Scott Coffey consideră că România are, în prezent, „o perioadă extraordinară în cinematografie\'\'. Invitat la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, la proiecţia lungmetrajului său „Ellie Parker\'\', care a rulat, luni, în secţiunea „Profesiunea: actriţă\'\', Scott Coffey a afirmat, într-un interviu apărut în publicaţia festivalului, că „TIFF este un proiect foarte ambiţios, iar selecţia de filme este grozavă\'\'. „\'La TIFF mi-a plăcut proiecţia de la deschidere, din Piaţa Unirii. (...) Înainte să vin în România am citit mai multe cărţi despre ţara dumneavoastră, pe care le-am primit de la solistul formaţiei mele preferate, Handsom Furs. El mi-a spus, când a aflat că vin în România, \'oh, my God, you\'ll love it there!\' (n.r. O să îţi placă la nebunie acolo!)\'\', a precizat Scott Coffey.

Referindu-se la filmul reputatului regizor român Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile\'\' (2007) - \'”Palme d\'Or\'\' la a 60-a ediţie a Festivalului de la Cannes şi un Premiu FIPRESCI (The International Federation of Film Critics/ Federation Internationale de la Presse Cinematographique) acordat în cadrul festivalului -, Scott Coffey a afimat că filmul cineastului român \'”este prea subtil şi în SUA a avut succes doar în oraşele mari\'\'. „\'Americanii consideră filmul o cale de scăpare, vor să ştie ce urmează, să fie previzibil, să stea pe scaun şi să fie duşi cu zăhărelul\'\', susţine Scott Coffey.

Prezentat publicului în cadrul noii secţiuni a TIFF 2010, „\'Profesiune: actriţă\'\', filmul „Ellie Parker\'\', regizat de Scott Coffey, spune amuzanta şi fermecătoarea poveste a unei actriţe care încearcă să dea lovitura la Hollywood. Rolul lui Ellie Parker este jucat de actriţa Naomi Watts.