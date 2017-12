“România are o problemă de imagine în statele UE”

Comisarul european pentru multilingvism Leonard Orban a declarat, ieri, că România are o problemă de imagine “mai puţin la nivel comunitar şi mai mult la nivelul statelor membre”, care s-ar putea răsfrînge într-o anumită măsură asupra deciziilor politice ale unora dintre aceste ţări. Comisarul a ţinut să sublinieze că nu se referă doar la Italia: “E o problemă de imagine în multe state membre. Am vizitat recent cîteva din statele nordice şi, dincolo de interviuri legate de multilingvism, de diferitele afaceri europene, am fost de multe ori întrebat de problema românilor care cerşesc în diferite capitale europene”. Orban a arătat că a fost “frapat de un anumit deficit de imagine serios pe care România îl are în statele membre sau cel puţin la nivelul unor actori mass-media”. Întrebat cum s-a modificat percepţia asupra României la Bruxelles, în contextul tuturor factorilor apăruţi, de la problema românilor din Italia, la recomandarea privind deficitul bugetar şi mecanismul de verificare şi cooperare în domeniul justiţiei, Orban a răspuns: “Sînt lucruri absolut normale, care intră într-o logică a relaţiilor dintre statele membre şi Comisia Europeană”. Referindu-se la recomandarea CE privind ceea ce ar trebui să facă România în privinţa programului de convergenţă, Orban a spus că este vorba despre o “procedură nouă, introdusă recent, în baza căreia CE poate să formuleze recomandări statelor membre cu privire la politicile pe care trebuie să le ia nu numai ca să se încadreze în deficitul de 3%, dar şi pentru calitatea politicilor economice”. Orban a afirmat că numărul de proceduri de încălcare a Tratatului lansate împotriva ţării noastre este relativ mic, inclusiv comparativ cu celelalte noi state membre. Întrebat cum poate fi gestionată această problemă şi de către cine, Orban a arătat: “O mare parte a acţiunii trebuie să aparţină autorităţilor române. Şi nu mă refer numai la Guvern, ci la autorităţi, la societatea românească”. El a apreciat, ca sfat şi părere personală, că problema imaginii este una foarte serioasă.