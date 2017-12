România are vagon în trenul european al tehnologiei

13 companii româneşti au fost incluse în clasamentul din 2015 al Deloitte „Technology Fast 500“ pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA), cea mai bine plasată fiind ZebraPay, ale cărei afaceri au crescut cu 998% în ultimii patru ani (2010 - 2014). Cele 13 companii româneşti reprezintă o cincime din numărul total al finaliştilor din Europa Centrală: ZebraPay SRL (85), ITNT (89), Astinvest Com SRL (127), Insoft Development & Consulting (172), Piconet SRL (206), Geskimo SRL (238), Nordlogic Software SRL (263), Life is hard (271), Bittnet Systems SA (360), Qualitance QBS SRL (400), dcs plus CS DCS Fast Link SRL (476), Accesa IT Consulting (480) şi Gama IT (499). Companiile care se califică în acest clasament pot fi publice sau private, însă trebuie să fie din domeniul tehnologiei şi să aibă sediul în zona EMEA. O companie „tehnologică“ este una care dezvoltă sau deţine tehnologie patentată, care contribuie în mod semnificativ la veniturile obţinute, sau care se dedică, în bună măsură, cercetării şi dezvoltării tehnologice. Franţa a dominat din nou clasamentul Deloitte, fiind ţara cu numărul cel mai mare de companii în top, pentru al cincilea an consecutiv. Celelalte firme din top 5 provin din Marea Britanie, Norvegia, Olanda şi Suedia.