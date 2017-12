România, blocată de transportatori

Confederaţia Naţională Rutieră, împreună cu patronatele membre şi alţi transportatori neafiliaţi ameninţă că, începând de joi, la ora 00.00, opresc total activitatea pentru o perioadă nedeterminată şi au solicitat ambasadelor României, prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), să comunice acest lucru pentru evitarea blocării în România a transportatorilor străini. \"Vă rugăm să utilizaţi toate canalele externe, în special cu ţările ale căror transportatori tranzitează în mod frecvent România (Turcia, Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Olanda, Austria, Germania, Cehia, Slovenia etc.), pentru a transmite firmelor de transport următoarea informare: “Începând cu data de 23.05.2013 orele 00.01, transportatorii români opresc activitatea la nivel naţional pentru o perioadă nedeterminată”\", se arată în adresa transmisă MAE. Iniţiatorii acţiunii de protest spun că, după modelul colegilor din Spania, Grecia şi Italia, transportatorii vor staţiona în toată ţara, în apropierea marilor oraşe, pe centuri şi la marginea drumurilor europene, iar coloanele nu vor putea fi depăşite decât de autoturisme, poliţie, salvare, pompieri etc. \"Recomandăm tuturor transportatorilor străini să evite tranzitarea României începand cu data de 22.05.2013. Solicităm ambasadelor României din ţările vecine să comunice autorităţilor această informaţie pentru a evita blocarea transportatorilor străini în ţara noastră în perioada protestului\", se mai arată în adresa trimisă MAE. Preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, a declarat, ieri, că traficul comercial ar putea rămâne blocat până la două săptămâni, durata depinzând de modul în care autorităţile vor răspunde solicitărilor lor. \"Prin dialog lucrurile se pot rezolva. Sunt convins că premierul nu are habar de realităţile din piaţă\", a spus Hagiu. În principiu, transportatorii solicită Guvernului premierului corectarea anomaliilor legislative actuale, eliminarea actelor de corupţie şi un dialog constructiv.