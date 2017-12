România, campioană europeană la capitolul taxe!

Potrivit raportului \"Paying Taxes 2008\", realizat de compania de consultanţă şi audit PricewaterhouseCoopers (PwC) şi Banca Mondială, care a analizat 178 de ţări, în România o firmă plăteşte 96 de taxe şi impozite, plus alte 100 de taxe parafiscale, mai mult decît dublu faţă de oricare dintre ţările UE. Este vorba de 12 contribuţii sociale pe an, 12 taxe pe valoarea adăugată, impozitul pe teren, impozitul pe clădiri, impozitul pe profitul companiei, taxele de urbanism şi multe altele. În afară de aceste obligaţii, firmele trebuie să mai plătească alte 100 de taxe neevidenţiate, aşa-numitele taxe parafiscale, adică tot felul de \"tarife\", \"contribuţii\", \"comisioane\" şi \"timbre\". Acestea sînt percepute pentru prestarea unui serviciu, precum taxe notariale, de drum, de eliberare de autorizaţii, de mediu, comisioane plătite din fondul de salarii către Ministerul Muncii. Conform raportului, România este campioana Europei la numărul de impozite şi taxe percepute. Cele mai importante taxe şi impozite plătite de persoanele fizice sînt TVA, accizele la ţigări, alcool, carburanţi, cafea, impozitul pe venit şi pe proprietăţi, contribuţiile la bugetele sociale, dar şi diferite alte plăţi pentru servicii. În alte ţări, cum ar fi Suedia, firmele plătesc doar două taxe. Cel mai aproape de noi se situează Polonia, cu 40 de taxe şi impozite. Potrivit documentului, principalele obstacole pentru mediul de afaceri din România îl constituie nivelul fiscalităţii şi legislaţia fiscală.

Statul percepe anual 420 de biruri

Ministerul Finanţelor estima că, în total, contribuabilii români, persoane juridice şi fizice, plătesc, atenţie!, 420 de taxe şi impozite pe an. După raportul de anul trecut, România a urcat o poziţie în clasament faţă de ediţia din 2006, cînd numărul taxelor identificate de autorii studiului s-a ridicat la 89. În acest an, pe primele trei poziţii în lume după numărul de taxe plătite de o companie într-un an se află Belarus - 124 de taxe, Uzbekistan - 118 şi Ucraina - 99. Autorii studiului precizează că, deşi în România şi Ucraina a fost introdusă taxa unică de impozitare, numărul mare al celorlalte taxe percepute în aceste ţări diminuează beneficiile acestui sistem de impozitare. Locul doi în UE în funcţie de acest criteriu este ocupat de Polonia, care percepe anual un număr de 40 de taxe, mai puţin de jumătate din nivelul din România\", se precizează în studiu. În celelalte state UE, numărul taxelor este mai mic de 30 pe an. Printre cele mai multe taxe mai sînt percepute în Slovacia - aproape 30, în Lituania, Ungaria şi Franţa - puţin peste 20. Cele mai puţine taxe în UE se înregistrează în Suedia, unde se plătesc doar două impozite, în Letonia - 7, Portugalia, Spania şi Marea Britanie - cîte 8.

Locul trei la contribuţii de asigurări sociale

România se află şi în topul contribuţiilor sociale. Ţara noastră a urcat pe locul al treilea în Europa din punctul de vedere al costului total al contribuţiilor de asigurări sociale, întrucît diminuarea cotelor a fost însoţită de extinderea bazei de calcul. Potrivit unor estimări, nici pînă în acest an, România nu a avut un nivel redus al costurilor cu forţa de muncă, plasîndu-se pe la jumătatea clasamentului ţărilor europene. Specialistul în servicii de human capital la Ernst&Young, Claudia Durus, a declarat că pe primele locuri în topul european privind costurile cu forţa de muncă se află Franţa şi Belgia. În România, măsurile de reducere a cotelor de contribuţii sociale au fost aproape anulate de majorarea bazei de calcul. Ea a menţionat printre măsurile de majorare a bazei de calcul eliminarea plafonului la stabilirea contribuţiilor de pensii în cazul angajatorilor şi luarea în considerare a tuturor veniturilor brute încasate de angajaţi. Contribuţiile sociale au fost, în 2007, de 45,5% din salariul brut, cumulat pentru angajat şi angajator, după ce autorităţile au diminuat nivelul, la începutul anului trecut, cu două puncte procentuale din cota plătită de companii.