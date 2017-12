România, campioană europeană la mortalitatea infantilă

Rata mortalităţii infantile din România este la cel mai înalt nivel din Europa, respectiv 22,9% în cazul copiilor mai mici de un an, comparativ cu 5,72% media UE, potrivit Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, care a lansat un program pentru reducerea acestui fenomen. Alianţa Internaţională “Salvaţi Copiii” a stabilit ca prioritate strategică pentru 2010 - 2015 dezvoltarea de programe globale în domeniul nou-născuţilor şi al supravieţuirii acestora. Programul va fi subsumat Obiectivului 4 de Dezvoltare al Mileniului, care se referă la reducerea cu două treimi, în perioada 1990 - 2015, a ratei mortalităţii copiilor sub cinci ani. Potrivit ONG-ului, şi contextul internaţional este destul de grav, în fiecare an 9,2 milioane de copii murind înainte de împlinirea vîrstei de cinci ani, iar 40% dintre aceştia în prima lună de viaţă. În 85% dintre cazuri, mortalitatea infantilă este provocată de cauze care ar putea fi prevenite, precum pneumonie, diaree, complicaţii la naştere, malarie, pojar, SIDA sau malnutriţie. “Toţi copiii au dreptul la viaţă, de aceea trebuie să facilităm accesul nou-născuţilor şi a mamelor acestora la serviciile medicale de bază. Să nu uităm că un copil moare la fiecare trei secunde din cauze ce ar putea fi prevenite. De aceea, vrem să determinăm implicarea reală şi a autorităţilor române în atingerea Obiectivului 4 de Dezvoltare al Mileniului. Pînă în 2015, putem să salvăm şase milioane de copii care mor anual din cauze ce ar putea fi prevenite”, a declarat preşedintele executiv al “Salvaţi Copiii” România, Gabriela Alexandrescu.