România, campioană la moartea pe roţi

Potrivit unui studiu al Centrului Regional pentru Siguranţa Rutieră, din anul 1990 pînă în anul 2008 şoselele din România au făcut mai multe victime decît un război, mai exact 40.000 de morţi şi sute de mii de răniţi. În primele luni ale anului 2008 s-au înregistrat cu 170 de accidente mai multe decît în anul precedent, cu 50 mai mulţi morţi şi cu 200 mai mulţi răniţi. În aceste condiţii, este clar că de vină pentru flagelul de pe şoselele românesti nu este doar un factor, ci un cumul de cauze. Prima ar fi atitudinea şoferilor care, potrivit studiului realizat, afişează şi pe sosele dispreţul tradiţional pentru lege. În România, după cum a observat studiul european, în trafic este vorba de legea junglei, învingător ieşind cel mai puternic, cel mai tupeist şi cel mai agresiv, indiferent cine ar trebui sa aibă prioritate după Codul Rutier. Toleranţa la volan este rareori întîlnită, şoferii preferînd de cele mai multe ori să participe la un concurs de agresivitate şi vulgaritate. Teribilismul este o altă cauză. Tineri care nici n-au împlinit bine 18 ani se trezesc la volanul unor bolizi cumpăraţi de părinţi, chiar mai inconstienţi decît ei, doar pentru a-şi arăta potenţa financiară. S-a ajuns la concluzia că de cele mai multe ori femeile şi maşinile modeste sînt umilite de către şoferi. Totodată, europenii rămîn surprinşi să observe densitatea mare de maşini puternice care se regăsesc pe şoselele româneşti, incomparabil mai mare decît în ţări cu drumuri mai bune şi nivel de trai mai ridicat. Aceşti bolizi, ajunşi pe mîna cui nu trebuie şi pe şosele neadecvate sînt adevărate bombe cu ceas. Un alt factor răspunzător de numărul mare de accidente mortale sînt standardele de securitate pe şosele, care se află mult sub normele europene. Prea puţine oraşe mari au centuri de ocolire, aşa că întreg traficul trece prin zone centrale şi aşa extrem de aglomerate. Dacă şoferii ar fi disciplinaţi, inconvenientele de infrastructură ar fi mai uşor de depăşit, dar, pe de altă parte, ele îi enervează pe conducătorii auto, potenţîndu-le agresivitatea şi indisciplina. O altă cauză ar fi activitatea poliţiştilor de la Rutieră, care, pe lîngă faptul că sînt puţini, mai sînt şi pasivi. Multe dintre contravenţii se produc sub nasul lor, însă dacă nu se lasă cu accidente, închid ochii. În primul rînd din comoditate, dar şi dintr-un soi de timorare - dacă amendez pe cine nu trebuie şi sînt chemaţi la muştruluială a doua zi?- În plus, să nu uităm componenta corupţie, deloc de neglijat, dar şi imaginea proastă a poliţiei care şi-a făcut din liberul arbitru un mod de lucru. Gradul de severitate al accidentelor plasează România pe ultimul loc în Europa, în urma Rusiei, Ucrainei sau Bulgariei, deşi cele din urmă au rapoarte mult în urma ţărilor cu traficul cel mai sigur din Europa, Marea Britanie, Germania, Austria şi Italia. Studiul Centrului Regional pentru Siguranţa Rutieră a arătat că este vorba de un drum lung şi anevoios pînă ca toţi cei trei factori care determină consecinţele tragice să fie rezolvaţi, însă ameliorarea poate începe chiar de mîine, măcar în privinţa comportamentului fiecărui şofer.