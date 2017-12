România, casa noastră

Alături de Uniunea Studenţilor din România, în organizarea diverselor evenimente din cadrul festivalului studenţesc UNIFEST, care se desfăşoară timp de 11 zile, până pe 25 noiembrie, este implicată şi Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS). „Este o plăcere pentru noi să fim implicaţi într-un eveniment de o asemenea amploare, care promovează spiritul studenţesc”, a declarat vicepreşedintele adjunct al departamentului Comunicare şi Informare al LSRS, Sorana Şerban. Iar unul dintre evenimentele care s-au desfăşurat sub egida LSRS a fost şi dezbaterea denumită „Perspective asupra studiului in străinătate”, la care a participat şi vicepreşedintele departamentului de Relaţii Externe al LSRS, Dragoş Preda. Acesta s-a întors în ţară, după ce a studiat la Sorbona, cu un discurs cu totul atipic pentru zilele noastre. „Ştiu că mulţi tineri pleacă afară şi nu se mai întorc, dar eu am revenit pentru că România este casa mea. Consider că se poate trăi bine şi în România, dar doar dacă vom înlocui dictonul „capul plecat sabia nu-l taie” cu unul pe care eu îl prefer, „omul sfinţeşte locul”. Adică oamenii trebuie să realizeze că miracolul pe care îl aşteaptă, pentru ca situaţia să se schimbe, poate veni numai de la ei”, a declarat Preda.

• O CELULĂ POATE TRANSFORMA UN ÎNTREG SISTEM • Potrivit acestuia, rolul fiecărui individ este fundamental în schimbarea actualului sistem. „Oamenii trebuie să conştientizeze că nu au numai drepturi, ci şi responsabilităţi. Iar una principală este implicarea, fiecare dintre ei putând influenţa sistemul a cărui parte integrantă este. Dar asta ţine de schimbarea mentalităţii, de scuturarea blazării care ne caracterizează de 20 de ani”, a precizat Preda. El a adăugat că ar mai trebui să realizăm că suntem toţi parte a unei structuri cu un interes comun şi nu ar trebui să lăsăm modul în care fiecare dintre noi priveşte lumea să se transforme într-o barieră comunicaţională.