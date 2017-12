România, cea mai coruptă ţară din UE

Expresia care l-a făcut celebru pe Traian Băsescu în urmă cu cinci ani, „Să trăiţi bine!” poate fi înlocuită cu „Să trăiţi prost!”. Dar, oare trăim prost? Dacă ne luăm după preşedintele ţării, nu prea. Dar, dacă ne luăm după alţii, trăim „cel mai prost”. Este un adevăr pe care nu îl spunem noi, jurnaliştii, ci agenţiile internaţionale. Potrivit organizaţiei neguvernamentale care are ca prim obiectiv prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei, Transparency International (TI) România ocupă, în 2009, ultimul loc din Uniunea Europeană din punct de vedere al indicelui de percepţie a corupţiei, la egalitate cu Bulgaria şi Grecia, în contextul în care ţara noastră nu a înregistrat niciun progres în domeniu faţă de anul precedent. TI a realizat un clasament la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, iar statistica arată că România a ajuns în această situaţie după ce Bulgaria a crescut de la 3,6 în 2008 la 3,8 în 2009, iar Grecia a scăzut de la 4,7 la acelaşi 3,8. Reprezentanţii Transparency International România, care au lansat, ieri, clasamentul global din punct de vedere al indicelui de percepţie a corupţiei, au criticat stagnarea României, susţinând că este pentru prima oară, din 2002, când în domeniul luptei anticorupţie nu s-a înregistrat niciun progres de la un an la altul. Liderul TI, Victor Alistar, clasează ţările lumii în funcţie de gradul în care este percepută corupţia în rândul oficialilor şi politicienilor şi reflectă opinia oamenilor de afaceri şi a analiştilor din întreaga lume, inclusiv a experţilor din fiecare ţară evaluată. În opinia TI-România, unul dintre pilonii cel mai grav afectaţi în ultimul an a fost cel judiciar, el având de suferit din pricina lipsei unei strategii coerente de reformare. Un alt pilon grav afectat a fost cel al utilizării resurselor publice, acesta având un impact special asupra percepţiei corupţiei în mediul de afaceri. Referitor la acest raport, candidatul PNL la Preşedinţie, Crin Antonescu, a declarat că nivelul de corupţie este evidenţiat prin faptul că Guvernul a acordat, prin Hotărâre, fonduri primarilor PD-L de 7 - 10 ori mai mari decât edililor PSD şi PNL. La rândul său, secretarul general al PNL, Radu Stroe, a spus că banii pentru primarii PD-L au fost alocaţi din „fondul care se află discreţionar la dispoziţia primului-ministru”, adăugând că Guvernul Boc a ridicat la rang de politică de stat alocarea resurselor financiare primarilor. Stroe a spus că un exemplu răsunător în această privinţă este judeţul Alba, unde „s-a dat unui primar liberal din 24 o sumă de 40.000 de lei, în vreme ce, la PD-L, s-au dat, pentru 37 de primari din 45, o sumă de 2.840.000 lei”. Iată că, la cinci ani după ce şeful statului a promis că va stârpi corupţia, agenţiile internaţionale ne plasează pe un ruşinos ultim loc în ceea ce priveşte acest flagel. Şi, atunci, care corupţie a fost stârpită?