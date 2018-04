România, cea mai ridicată rată a prevalenței infecției cu virusul hepatitei C din UE

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 71 milioane de persoane trăiesc în prezent cu hepatită cronică cu virus hepatitic C (VHC) la nivel mondial. Dintre acestea, doar 20% (aproximativ 15 milioane) au fost diagnosticate, și doar 5% (aproximativ 3 milioane) sunt tratate cu medicamente anti-virale cu acțiune directă (medicamente care vindecă infecția cronică cu VHC în peste 95% dintre cazuri). În marea majoritate a cazurilor infecția cronică cu VHC netratată evoluează spre ciroză și cancer hepatic.

Inclusă sub umbrela Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, eliminarea infecției cu virus hepatitic C până în 2030 este posibilă prin combinarea măsurilor de testare a populației cu cele de asigurare a tratamentului antiviral adecvat. În acest context, OMS recomandă extinderea accelerată a diagnosticării și tratării infecției cu VHC, respectiv identificarea a peste 90% dintre cazuri și tratarea a peste 80% dintre cazurile identificate. Conform raportului OMS Progress Report on Access to Hepatitis C Treatment, lansat pe 8 martie 2018, „creșterea accesului la medicație antivirală cu acțiune directă asupra virusului hepatitic C este critică în vederea stopării acestei epidemii”.

România se aliniază recomandărilor OMS privind controlul infecției cu VHC. În 2017, în România a crescut atât numărul persoanelor diagnosticate, cât și accesul la terapiile cu medicamente anti-virale cu acțiune directă. Separat de testarea medicală uzuală, în 2017 au fost extinse campaniile de testare voluntară, fiind realizate 11.713 testări la nivelul populației (testări stradale) și al personalului medical din 10 județe; 240 de persoane testate (2%) au avut rezultat pozitiv pentru infecția cu VHC.

Datele disponibile arată că România are cea mai ridicată rată a prevalenței infecției cu VHC din Uniunea Europeană - 3,3%, în contextul existenței unui nivel scăzut de informare și conștientizare privind această afecțiune în rândul populației. Astfel, în România, estimăm că:

• peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC.

• circa 80% dintre infecții ar fi cu replicare virală.

• 99% dintre infecții apar in genotipului 1b, acestea fiind asociate cu risc mai crescut de apariție a cirozei hepatice.

• peste 550.000 de persoane ar avea boală activă, progresivă.

Acțiunile întrepinse în anul 2017, între care seminarul internațional „Hepatita C de la condamnare la vindecare – Tratament și Control” organizat în luna decembrie de Fundația Prof. Dr. Matei Balș, au relevat faptul că doar printr-o politică bine coordonată, eforturile medicale și resursele alocate vor putea fi folosite eficient pentru eliminarea infecției cu VHC.

Astfel, în România, pentru 2018, direcțiile de acțiune recomandate vizează extinderea testării populației și asigurarea accesului larg la terapii antivirale eficiente. Fundația „Prof. Dr. Matei Balș” și Societatea de Boli Infecțioase și HIV/SIDA susțin implementarea acestor măsuri în România.

„Avem în față o oportunitate extraordinară: aceea de a putea limita foarte mult sau chiar eradica în următorul deceniu această infecție severă și parșivă – infecția cu virusul hepatitic C. Sunt încrezător că în 2018, România va avea înțelepciunea de a face pașii necesari, de a lua deciziile și măsurile necesare pentru a intra în mod real în controlul acestei infecții”, declară prof. Dr. Adrian Streinu Cercel.