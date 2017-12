România, codaşa UE la tranzacţiile cu carduri

România se află cu mult în urma celor mai multe dintre statele UE în ceea ce priveşte plăţile prin intermediul cardurilor, cu trei tranzacţii pe cap de locuitor în 2008, faţă de media blocului comunitar de 66 de tranzacţii, potrivit unui studiu elaborat de firma de consultanţă AT Kearney. Analiza face referire la 12 state europene şi arată că doar în Bulgaria s-au înregistrat anul trecut mai puţine plăţi prin carduri decât în România, cu o medie de două tranzacţii pe cap de locuitor. În Marea Britanie s-au efectuat cele mai multe tranzacţii, 124 pentru fiecare locuitor. Din punctul de vedere al valorii plăţilor efectuate cu cardul, România (51 de euro pe cap de locuitor) se apropie de media UE (de 54 de euro). Totodată, majoritatea plăţilor, 76%, sunt făcute în numerar, nivelul fiind peste media Europei Centrale şi de Est (44%) sau al statelor din vestul continentului (22%). În schimb, numărul tranzacţiilor prin carduri au o pondere de 6% din total, faţă de 14% în Europa Centrală şi de Est sau 34% în Europa de Vest. „Cardurile reprezintă pentru bănci o zonă de creştere potenţială extrem de importantă”, explică analiştii AT Kearney. Studiul notează că, în România, reţelele de bancomate şi terminale POS (sisteme de plată la punctele de vânzare la care pot fi conectate cititoare pentru coduri de bare sau de carduri magnetice) au avut în ultimii trei ani printre cele mai dinamice expansiuni din UE. Aproximativ 75% din numărul tranzacţiilor cu carduri (85% din valoarea totală) reprezintă retrageri de numerar de la bancomate. Analiştii firmei de cercetare atrag atenţia asupra decalajelor semnificative în privinţa terminalelor de plată între oraşele mari şi cele mici, regiuni sau tipurile de comerciant. Ei remarcă, în plus, că o mare parte din populaţie nu este acoperită adecvat de sistemele POS. AT Kearney estimează că hypermarketurile, supermarketurile, magazinele cash&carry şi de discount vor avea o pondere de 65% în structura comerţului de retail din România în 2013, faţă de 48% în 2007. Studiul subliniază că, în România, ar trebui făcute eforturi pentru stimularea plăţii cu cardul, în defavoarea numerarului şi a tranzacţiilor prin bancomate, pentru dezvoltarea reţelelor de POS în zonele rurale şi motivarea agenţilor comerciali.