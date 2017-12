„România, colonie financiară europeană, fără suveranitate”

Băncile austriece ar putea să-şi limiteze liniile de finanţare către subsidiarele din Europa de Est, inclusiv din România, fapt care ar afecta puternic economia şi sistemul bancar local, care este dependent 100% de capitalul străin. „Impactul asupra României este negativ. Orice reducere a finanţărilor ne afectează, pentru că avem capital austriac. Noi nu mai avem capital românesc în băncile noastre, aşa că nu putem contracara efectele unei astfel de decizii. Suntem o colonie bancară a Europei, care face ce vrea pe piaţa noastră de capital”, spune analistul Mircea Coşea. El precizează că retragerea capitalului ar încălca grav cuvântul dat României la întâlnirea bancherilor de la Viena: „Deşi s-a vehiculat ideea organizării unei reuniuni „Viena 2”, în care băncile să îşi reconfirme angajamentul de a nu reduce expunerea pe România, acest lucru nu se va realiza, pentru că nu este în interesul bancherilor, care au deja numeroase probleme în ţările lor de origine”. Coşea mai adaugă şi faptul că Banca Naţională a României are „opţiuni limitate, din cauză că am pierdut orice suveranitate asupra capitalului bancar”. În schimb, analistul economic Valentin Ionescu crede că decizia băncilor austriece nu poate afecta România mai mult decât a făcut-o deja: „Limitarea finanţărilor este o măsură care s-a luat din prudenţă. În plus, va urma o altă reducere, ca urmare a testelor de stres făcute în vară, în urma cărora s-a impus o majorare de capital”.