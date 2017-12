România, condamnată la dispariţie

Deputatul PNL de Arad Mihăiţă Calimente consideră că modificarea modului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă “un atentat la viitorul poporului român”, prin descurajarea mamelor să mai facă copii. În opinia liberalului, preşedintele Traian Băsescu descurajează natalitatea, deşi acesta “clama” acum trei ani că România va ajunge la doar 15 milioane de locuitori în următoarele decenii: “România este ameninţată, practic, cu dispariţia”. Reacţia lui Calimente vine în urma deciziei Guvernului potrivit căreia mamele vor avea posibilitatea să opteze şi pentru un concediu de doi ani pentru creşterea copilului, dar cu o indemnizaţie maximă plafonată la 1.200 lei. Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de 3.400 lei. Dacă se întorc la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an de concediu, mamele vor beneficia de o primă lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 luni. Dacă se întorc însă la muncă după primul an de concediu pentru creşterea copilului, mamele nu vor mai beneficia de acest stimulent. “Tătuca” Băsescu s-a plâns, miercuri seară, la postul public de televiziune, că România s-a umplut de mămici şi bebeluşi, după care a aplaudat soluţia găsită de Boc privind concediul maternal, susţinând că aceasta “previne deprofesionalizarea şi împacă toate opţiunile posibile”.