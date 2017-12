România, condiţionată de CE pentru acordarea împrumutului de 5 miliarde euro

Europarlamentarul PSD Adrian Severin a declarat, ieri, că, în cadrul Comisiei Europene, a fost adoptat un memorandum prin care se condiţionează acordarea celor 5 miliarde de euro care ar trebui daţi României în plus faţă de împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), pentru susţinerea echilibrului balanţei de plăţi: “S-a adoptat memorandumul, care trebuie aprobat de Consiliu, cu menţiunea că aceşti bani se vor da numai în măsura în care se vor face progrese în lupta împotriva corupţiei”. El a precizat că nu vede o legătură directă între încercarea de a estompa efectele crizei asupra societăţii româneşti şi progresul în lupta împotriva corupţiei: “Progresul luptei împotriva corupţiei nu se măsoară cu metrul, kilogramul sau minutul de emisiune de ştiri în care îi arăţi pe cei luaţi de acasă noaptea cu cătuşe. În aceste condiţii, oricînd se poate spune că nu e un progres suficient şi se opresc fondurile. Este inadmisibil”. Severin a apreciat că acesta este modul în care o comisie “de dreapta, ultraconservatoare”, condusă de un preşedinte “ultraconservator”, încearcă să trateze una dintre ţările membre, respectiv România. El a ţinut să facă o paralelă între modul în care Comisia tratează România şi Italia, care nu are niciun fel de problemă: “Italia, unde administraţia nu există. Italia, în care Justiţia este supercoruptă. Italia, în care pe străzi patrulează gărzi private. Despre Italia nu se spune absolut nimic şi e vorba despre aceeaşi Comisie”. Social-democratul a arătat că împotriva memorandului a existat un singur oponent vehement, respectiv un comisar social-democrat pe care nu a dorit să îl nominalizeze. De asemenea, Severin a arătat că, la jumătatea săptămînii trecute, a fost contactat de către preşedintele Senatului, Mircea Geoană, şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Vasile Puşcaş, şi jurnalişti români, care l-au întrebat ce se întîmplă cu aprobarea, de către Parlamentul European (PE), a suspendării fondurilor europene pentru România. El a negat ştirea respectivă, precizînd că a solicitat ofiţerului de presă să îi prezinte toate informaţiile legate de apariţia unei astfel de ştiri. El a adăugat că a constatat, din informaţiile ofiţerului de presă, că ştirea era cuprinsă într-un comunicat al Direcţiei de Presă a PE, în versiunile limbilor de mare circulaţie, dar nu şi în versiunile scrise în limba română sau bulgară. El a arătat că, în urma explicaţiilor pe care le-a solicitat, i s-a comunicat că ştirea falsă a fost generată de “o confuzie” legată de un articol din rezoluţia PE. Severin a menţionat că articolul la care se referea explicaţia se afla la cîteva zeci de pagini distanţă de textele care priveau România şi Bulgaria şi nu făcea decît să ateste un principiu fundamental şi acceptabil potrivit căruia ţările care nu folosesc în mod corect fondurile europene urmează să li se suspende transferul acestor fonduri. Europarlamentarul a susţinut că ştirea falsă privind suspendarea fondurilor europene pentru România, difuzată în comunicatul PE, reprezintă “o manevră intenţionată”, care are la bază concurenţa între state şi egoismul naţional. Serviciul de Presă al PE a prezentat, vineri, scuze pentru o eroare conţinută într-un comunicat de presă publicat joi, care sugera că fondurile UE pentru România ar fi fost suspendate.