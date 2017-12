România contrastelor: populația face foamea, politicienii se lăfăie în bani!

10:02:16 / 05 Noiembrie 2017

IVAN CEL GROAZNIC

Dl Ivan ne spune cu intarziere ceea ce stim de mult . Si daca le stim ce se intampla ? Ivan stie , UE stie , toata lumea stie , si degeaba . Ivan constata ca in Romania exista , asa dupa cum rezulta din declaratie , toate relele din lume .Doar citindu-le iti vine sa-ti iei lumea-n cap , ceea ce si fac romanii pe intrecute . Se pune intrebarea leninista : ce-i de facut ? Noi stim, dar degeaba .Romanul e sentimerntal , vorbeste mult , injura , se imbata si iarta , bucuros ca mai marii lui nu sunt mai buni ca el , cu deosebirea ca cei mari mananca cozonacul si prostimea firimiturile . Cu toate ca stim care este situatia reala , confirmata si de un " stralucit " reprezentant al UE , ne intrebam asa ca prostii : De ce UE nu intervine energic , de ce parlamentarii romani din UE nu se deosebesc cu nimic de cei din Parlamentul Romaniei , de ce PSD continua sa apara in sondaje cu peste 40% si PNL cu cca 25% cand ambele sunt vinovate alaturi de toti cei care au guvernat Romania pana astazi . Dl Ivan cel Groaznic vede rezolvarea problemelor in interzicerea complete a actiunilor la purtator , si activitatea organizatiei RoAction de care nimeni n-a auzit sa existe si sa fi facut ceva . Organizata pe principiile think tank , atat de familiare romanilor , are obiective guvernate de " principiul transparentei , legalitatii si al egalitatii " . Ei , Bibicule , asa da ! In sfarsit incepem sa devenim optimisti , si sa ne convingem de adevarul zicalei ca drumul spre iad este pavat cu organizatii si intentii bune . Dar daca , pana la urma , si ar fi deja cazul , romanii ar intelege si ar aplica sfatul dat de Arghezi : Sa dam jos pantalonii boierilor si sa folosim toroipanul democratic ? Ar fi ceva , dar ne este teama ca toroipanul va fi confectionat din lana oilor celebrului nostru ministru al Agriculturii ,