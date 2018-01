România critică limitele emisiilor de noxe stabilite de CE

Nominalizată în topul celor mai mari poluatori din Europa, România va trimite autorităţilor de la Bruxelles o scrisoare prin care îşi arătă nemulţumirea faţă de decizia reducerii cotelor la emisiile de dioxid de carbon. \"Am convenit cu premierul şi cu ministrul Mediului să trimitem Comisiei Europene o scrisoare comună cu alte ţări, pentru a arată că România este nedreptăţită de reducerea cotei cu 20,7%\", a declarat ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. Prin Planul Naţional de Alocare de certificate de emisii de dioxid de carbon, forul european a decis reducerea cu 10% pentru 2007, respectiv cu 20,7% pentru perioada 2008-2012, faţă de nivelul propus de România. Potrivit Comisiei Europene, schema garantează reducerea, cu cele mai scăzute costuri din punct de vedere economic, a emisiilor de gaze cu efect de seră produse în sectorul energetic şi cel industrial, ajutînd astfel statele membre să îşi ducă la îndeplinire angajamentele asumate prin Protocolul de la Kyoto. Planurile naţionale de alocare stabilesc, pentru fiecare stat membru, plafonul sau limita din cantitatea de dioxid de carbon pe care o pot emite instalaţiile care intră sub incidenţa schemei de comercializare. România a susţinut, în cadrul întîlnirii din acest an a Consiliului de Mediu al Uniunii Europene, angajamentul intern de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pînă în 2020.