România, cu şanse la Schengen în 2011?

Deşi am pierdut trenul aderării la spaţiul Schengen, programat iniţial la 1 ianuarie 2011, portocaliii sunt încă optimişti că 2011 este anul în care românii vor circula fără paşaport în orice ţară din Europa. După declaraţiile preşedintelui ţării, care încerca să liniştească românii în privinţa amânării termenului aderării pentru a doua parte a anului, a venit rândul secretarul general al PDL, Vasile Blaga, să afirme că aderarea este întârziată doar de probleme politice. „Este realist (n.r. - termenul avansat de Băsescu în privinţa aderării la Spaţiul Schengen). România a îndeplinit, la termen, toate criteriile de aderare. Am avut misiuni de reevaluare pe frontierele aeriene şi răspunsurile au fost mai mult decât pozitive. Am văzut şi poziţia unor miniştri de externe, în special francezi, spun că ar fi o problemă cu utilizarea semnalărilor din sistemul informatic Schengen de către România şi Bulgaria”, a declarat Blaga. Spre deosebire de Băsescu, secretarul general al PDL spune, însă, că termenul de aderare pentru a doua parte a anului este „realist”, dacă Franţa îşi revizuieşte poziţia şi va fi de acord cu intrarea României în spaţiul Schengen.