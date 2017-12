România dă 2 milioane de euro pentru concertul AC/DC

Legendara trupă rock AC/DC va concerta în România pe 16 mai 2010, a anunţat ieri producătorul Marcel Avram, cunoscut pentru organizarea celor două show-uri ale lui Michael Jacskon în România. Formaţia australiană va cânta în Piaţa Constituţiei din capitală, care are o capacitate de 80.000 locuri. Biletele sunt comercializate, începând de astăzi, prin reţeaua Eventim şi Humanitas la preţuri destul de piperate: primele 20.000 tichete vor costa 120 lei, restul având preţul de 250, respectiv 450 lei la categoria VIP, la care se mai adaugă o taxă de 6%, taxa percepută de punctele de vânzare a biletelor. Probabil pentru a atenua şocul provocat de aceste preţuri, organizatorii vin cu soluţia ca, în cazul primelor 20.000 bilete, fanii să încerce să-şi cumpere bilete... în două rate. Referitor la premiera unui concert AC/DC în România, reamintim ţeapa pe care au luat-o anul acesta mii de români care s-au grăbit să achiziţioneze bilete deşi trupa australiană nu confirmase prezenţa la Bucharest Rock Arena, după care organizatorii-escroci au anulat festivalul şi au fugit cu banii în afara ţării. În situaţia de faţă, Denise Săndulescu, directorul general al al D&D East Entertainment- firma care organizează concertul din luna mai, a menţionat că pentru a-i aduce în România pe cei de la AC/DC au fost cheltuite două milioane de euro, suma neincluzând costurile de producţie locală a evenimentului. \"Partea cea mai dificilă în negociere a fost locul unde va avea loc concertul, pentru că trupa cântă doar pe stadioane, iar anul acesta, când am început noi negocierile, nu aveam niciun stadion valabil. Nu avem un stadion care să susţină un concert de o asemenea anvergură. Până la urmă am ales Piaţa Constituţiei, fără nicio legătură cu Casa Poporului. Scena va fi poziţionată în aşa astfel încât spectatorii să nu se uite la clădire în timpul spectacolului\", a precizat Marcel Avram.

Recunoscută drept pionieră a muzicii hard rock şi heavy metal, AC/DC a fost formată în 1973, de către fraţii Angus şi Malcolm Young. Cu un sound şi o prezenţă scenică specifică, trupa a devenit faimoasă prin albume precum „Let There Be Rock\" (1977), „Highway to hell” (1979) şi „Back in Black\" (1980), ultimul fiind vândut în 42 de milioane de exemplare, în întreaga lume.