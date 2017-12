România, datoare vândută încă opt ani

Om fi scăpat de FMI, dar nu și de datorii. România mai are de plătit, până în 2023, peste 4,88 miliarde euro, în contul creditului luat în 2009 de la „troică“, către UE și Banca Mondială. Vârful de plată a fost anul curent, ce-i drept, însă urmează trei ani grei - 2017, cu 1,2 miliarde euro, 2018, cu 1,4 miliarde euro, și 2019, cu un miliard de euro. În 2015 am acoperit partea FMI, cu o ultimă rată de 165 milioane euro plătită în ianuarie, iar la finele verii am decis că nu mai avem nevoie nici de acorduri preventive cu aceeași instituție.

România a plătit, în acest an, peste 1,83 miliarde euro către Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială din împrumutul stand-by contractat în 2009, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP). De asemenea, 2015 a fost și anul în care a fost achitat împrumutul de la FMI. Astfel, ultima tranșă a fost plătită în februarie și s-a ridicat la 165 milioane euro. Către FMI România a rambursat, în total, peste 2,49 miliarde euro. Tot în acest an, țara noastră a rambursat UE peste 1,651 miliarde euro, din care 1,5 miliarde sunt rate de capital, iar restul - dobânzi și comisioane. Către Banca Mondială s-au plătit 9,5 milioane euro (dobânzi și comisioane). Luna cu cea mai mare sumă rambursată a fost ianuarie, mai exact prima zi a anului, când 1,546 miliarde euro au mers către Uniunea Europeană. În perioada 2009 - 2015, suma totală rambursată către cele trei instituții s-a ridicat la 4,837 miliarde euro, din care peste 2,396 miliarde euro către FMI, 2,273 miliarde către UE și 67 milioane euro către Banca Mondială. Distracția nu s-a terminat, însă; România mai are de plătit, până în 2023, peste 4,88 miliarde euro către Banca Mondială și UE. Cea mai mare sumă va merge către UE - 3,8 miliarde euro. Graficul MFP arată că 2015 a fost vârful de plată pentru împrumut, cu 1,8 miliarde euro, dar mai sunt încă trei plăți mari, în 2017, 2018 și 2019. În 2017, România are de achitat peste 1,2 miliarde euro, în 2018 - 1,4 miliarde euro, iar în 2019 - un miliard de euro.