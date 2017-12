România debutează astăzi, cu Germania

Iubitorii fotbalului pe plajă prezenţi pe Litoral au ocazia să vizioneze săptămîna aceasta trei meciuri internaţionale, în cadrul turneului găzduit de Arena “Melody” din Mamaia. Trei formaţii participă la turneu, România, Germania şi Grecia, care vor juca fiecare cu fiecare după cum urmează: astăzi: România - Germania; mîine: Germania - Grecia; joi: România - Grecia. Toate partidele vor începe la ora 19.00. Sub conducerea antrenorului Stelică Dămăşaru, “tricolorii” s-au antrenat toată vara pe terenul de la Melody şi speră în evoluţii cît mai bune în faţa propriilor suporteri. „Ne aşteaptă meciuri foarte grele, dar sînt optimist. Am cîţiva jucători încă nerefăcuţi după accidentări mai vechi, însă ei sînt recuperabili. Meciul mai greu este cel cu Germania, pe care am întîlnit-o şi în mai, la Benidorm, în turneul de calificare la Cupa Mondială. Am condus cu 2-1, era 2-2 după două reprize, însă în ultima am căzut fizic şi am pierdut cu 8-3. Vom trata cu maximum de seriozitate partida şi sper să ne luăm revanşa la Mamaia!”, a declarat Stelică Dămăşaru. Iată lotul naţionalei României: Gică Mina, Iulian Verbina (ambii de la Rechinii & Oxford), Iulian Nasture (Melody & Sharks) - portari; Viorel Farcaş, Gabriel Dobre, Marian şi Ionel Posteucă, Romeo Chiperi, Alin Brătianu, Ionuţ Florea, Raj Cărăuleanu, Florin Olteanu, Bogdan Morăraşu (toţi de la Rechinii & Oxford), Marian şi George Măciucă, George Morăraşu (toţi de la Melody & Sharks), Răzvan Dârmon (Telegraf & TV Neptun) - jucători de cîmp.

Organizatorii speră într-o asistenţă cît mai numeroasă la meciurile din turneul de la Mamaia şi au pregătit spectatorilor care vor lua loc astăzi, la ora 19.00, în tribunele de la Melody, mai multe surprize. Intrarea va fi liberă, iar primii 200 de suporteri ai naţionalei care vin la meci vor intra în posesia cîte unui tricou, fiind pregătite 100 galbene, ale naţionalei României, şi 100 albe, oferite de Varta, unul dintre sponsorii naţionalei. În pauze vor fi organizate concursuri cu premii în... bere, oferite de Skol. În această după amiază, la ora 17.00, la Hotelul “Oxford”, va fi organizată o conferinţă de presă.