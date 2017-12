România debutează contra Rusiei

La Moscova începe astăzi turneul final al Euroligii de fotbal pe plajă, la care participă cele mai bune şase echipe de pe Continent, împărţite în două grupe: Rusia, Spania şi România vor juca în Grupa A, iar Elveţia, Portugalia şi Italia în Grupa B. În grupe se va juca joi, vineri şi sâmbătă. Primele clasate din fiecare grupă vor lupta pentru titlu duminică, de la ora 16.15, iar formaţiile de pe locul 2 îşi vor disputa medaliile de bronz, cu începere de la ora 15.00. Disputa pentru locurile 5-6 va începe la ora 11.00. România va întâlni astăzi Rusia, mîine are zi liberă, iar sâmbătă va juca împotriva Spaniei. Ambele meciuri vor începe la ora 16.15 şi vor fi transmise în direct pe Eurosport.

Ajunşi la maturitatea sportivă în fotbalul pe plajă, jucătorii naţionalei sunt hotărâţi să facă un turneu mare în capitala Rusiei. „Sincer să fiu, eu îmi doresc ca naţionala României să ocupe cel puţin locul 3 la Moscova. Echipa are potenţial, sper ca toţi componenţii lotului să alcătuim o familie, aşa cum am fost în meciurile câştigate cu Italia şi Polonia. Venim după acel turneu foarte bun de la Ravenna, dar nici la Berlin nu am jucat rău. Eu zic că suntem în vârf de formă şi sper să demonstrăm asta la Moscova”, a declarat căpitanul naţionalei, Marian Posteucă. „Vom încerca să facem jocuri cât mai bune la Moscova. Dacă pierdem, vreau să o facem la scoruri cât mai strânse şi după evoluţii care să demonstreze că nu întâmplător am ajuns acolo”, a spus selecţionerul Stelică Dămăşaru.

Tricolorii au ajuns ieri la Moscova, iar în cursul după-amiezii s-au antrenat pe terenul care va găzdui competiţia. Arena a fost amenajată în Parcul Victoriei din capitala Rusiei, pe colina Poklonnaya Gora, şi poate găzdui 6.000 de spectatori. Lotul deplasat în Rusia include zece jucători: Gîndac şi Oarză - portari; M. Posteucă, I. Posteucă, L. Croitoru, Ad. Tănase, I. Florea, M. Măciucă, Cărăuleanu şi Chirilă - jucători de câmp.