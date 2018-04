România declară persona non-grata un diplomat rus, în urma scandalului Skripal

09:56:03 / 27 Martie 2018

Ha,ha,ha..

Ce face omul, face si maimuta...am ajuns la limita minima a pupincurismului fata de un Occident care ne trateaza cu...dosul (ca intotdeauna, de altfel)! Bravo, tineti-o tot asa si mancati in continuare rahat despre Romania Mare - pe atunci, tara asta nu se facea pres in fata nimanui si era cu adevarat INDEPENDENTA! Acum suntem doar o marioneta idioata, cu pretentii de suveranitate. Rau am ajuns la 100 de ani de la nasterea unei natiuni care doar acum 30-40 de ani era cu adevarat respectata!