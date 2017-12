România, din nou campioană balcanică la volei cadeţi

Săptămâna trecută, în sala din Complexul Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani s-a desfăşurat Campionatul Balcanic de volei rezervat cadeţilor (jucători născuţi în 1997 şi mai tineri). Naţionala României, antrenată de constănţeanul Răzvan Parpală, a terminat competiţia cu patru victorii şi a reuşit să-şi păstreze titlul balcanic obţinut anul trecut, este drept, de altă generaţie, pentru că atunci aveau drept de joc voleibalişti născuţi în 1995 sau mai mici. Din lotul antrenat anul trecut de George Grigorie şi care s-a încoronat campion la Odzak (Bosnia & Herţegovina), doar doi jucători au evoluat acum şi la Izvorani, extremele Robert-Adrian Aciobăniţei (CVM Tomis Constanţa) şi Rareş-Ionuţ Bălean (CSŞ Zalău). Răzvan Parpală şi Zoltan Kovacs, actualii antrenori ai cadeţilor, s-au mai bazat la Balcaniada 2014 pe alţi doi constănţeni de la CVM Tomis, Radu Dediulescu (din postura de rezervă, a jucat şi coordonator, şi universal!) şi George Gavriz (titular ca libero).

„Sunt foarte bucuros că ne-am îndeplinit obiectivul! Am reuşit trei meciuri foarte bune în primele trei zile, dar am fost puţin relaxaţi în partida cu Turcia, în care s-a jucat medalia noastră. Întâlnirea cu Serbia am abordat-o la victorie, iar după ce am obţinut punctul necesar clasării pe primul loc, le-am oferit şi celorlalţi jucători din lot posibilitatea de a juca la această Balcaniadă. Îl remarc în primul rând pe Adi Aciobăniţei (n.r. - desemnat MVP-ul turneului şi cel mai bun atacant), apoi întreaga echipă. Un colectiv frumos, cu care în ianuarie vom disputa calificările pentru Campionatul European”, a declarat Răzvan Parpală.

Ultimele două rezultate ale tricolorilor, din meciurile disputate în weekend, au fost România - Turcia 3:2 (25:23, 16:25, 28:26, 9:25, 15:7) şi România - Serbia 2:3 (25:20, 12:25, 25:19, 11:25, 11:15). Au evoluat pentru România (antrenori Răzvan Parpală şi Zoltan Kovacs): F. Constantin - C. Aciobăniţei, T. Magdaş, Savan, Adi Aciobăniţei, Bălean, Gavriz - libero (au mai jucat: Dediulescu, Crişan, Al. Ionescu şi Savastre).

Iată şi celelalte rezultate înregistrate sâmbătă şi duminică: Bulgaria - Grecia 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:16, 15:10); Serbia - Moldova 3:0 (25:21, 25:15, 25:19); Moldova - Grecia 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:20, 15:12); Turcia - Bulgaria 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). În clasamentul final, România a totalizat 12 puncte şi a fost urmată de Serbia 11p, Turcia 9p, Bulgaria 8p, Moldova 3p şi Grecia 2p.