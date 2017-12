România, din nou în Grupa Mondială

Echipa de Cupa Davis a României a revenit în Grupa Mondială a competiţiei, după ce a învins fără drept de apel reprezentativa Ecuadorului, 5-0, în barajul pentru promovare, desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute, la Centrul de Tenis din Bucureşti. Verdictul s-a dat încă de sâmbătă, când Victor Hănescu şi Horia Tecău au adus punctul decisiv în proba de dublu, după ce vineri, atât Hănescu, cât şi Adrian Ungur câştigaseră meciurile de simplu. Împotriva unei echipe de dublu improvizate cu Giovanni Lapentti şi Ivan Endara, Hănescu şi Tecău nu au avut nicio problemă, obţinând un succes rapid, în trei seturi, 6-2, 6-2, 6-2. “A fost bine că acest meci a fost scurt, aşa l-am vrut. Ne-am făcut bine treaba”, a spus constănţeanul în vârstă de 25 de ani. “A fost o întâlnire bună pentru noi, dar nu ne gândeam că vom câştiga cu 5-0. Am beneficiat de absenţa lui Nicolas Lapentti, totul a fost bine şi am reuşit o victorie mare. Este bine că am revenit în Grupa Mondială, acolo unde ne e locul. Sunt şanse să ne menţinem în elită, dar trebuie să fim realişti. Eu sunt pe locul 50 şi, dacă joc împotriva unui jucător din top 20 sau pe ciment, îmi va fi mult mai greu. Acolo sunt cei mai buni din lume, acolo nu mai este Ecuador, nu mai este nici Ucraina”, a spus Hănescu. “Acum trebuie să facem surprize cu favoritele din Grupa Mondială. Am avut şansă că am jucat acasă cu Ecuador şi nu a jucat Nicolas Lapentti, care este un fost jucător de top 10. Ne bucurăm pentru această victorie şi că suntem iar între primele 16 ţări din tenisul mondial”, a adăugat căpitanul-nejucător, constănţeanul Andrei Pavel. Ieri, în ultima zi, Pavel a decis să-i ofere şi lui Victor Crivoi şansa de a juca, iar acesta i-a răsplătit încrederea, impunându-se cu 6-2, 6-4, în faţa lui Giovanni Lapentti. Scorul final a fost stabilit de Adrian Ungur, învingător în disputa cu tânărul Emilio Gomez, cu 6-3, 6-4.