România disperată, prezentată în toată lumea!

Poliţia română a recurs la gaze lacrimogene şi a operat arestări în confruntarea cu protestatarii antiguvernamentali şi anti-Băsescu, în cea de-a treia zi consecutivă de proteste la Bucureşti, provocate de măsurile de austeritate impuse şi de degradarea standardului de viaţă, este comentariul principal al agenţiilor AFP, Associated Press şi Reuters, dar nu numai. Ziariştii străini au subliniat, de asemenea, că este vorba despre „cele mai importante manifestaţii de protest” înregistrate de la venirea la putere a preşedintelui Traian Băsescu, în 2004. „Nu mai putem suporta sărăcia. Este deja prea mult”, a declarat unul dintre manifestanţi, Rodica Petre, potrivit AFP. Agenţia franceză de presă aminteşte de îngheţarea pensiilor şi de reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 25%, măsuri impuse de guvern din iulie 2010. Associated Press precizează că, „în 2009, România a obţinut un împrumut de 20 de miliarde de euro de la Fondul Monetar Internaţional, UE şi Banca Mondială, în condiţiile în care economia sa a înregistrat o scădere de 7,1%”. „Condiţiile acestui împrumut au inclus adoptarea unor măsuri aspre de austeritate, care au dus la deteriorarea calităţii vieţii”, notează Associated Press. Tot AP a ţinut să menţioneze că factorul declanşator al protestelor este demisia dr. Raed Arafat, fondatorul SMURD, prezentat drept „un popular oficial din cadrul sistemului medical” care s-a opus reformelor din sectorul medical impuse de guvern. Nu în ultimul rând, AP notează, totodată, că „popularitatea de care se bucură doctorul Raed Arafat i-a făcut pe comentatorii politici să găsească paralele cu etnicul maghiar Laszlo Toekes, a cărui frondă faţă de regimul lui Nicolae Ceauşescu a reprezentat catalizatorul amplelor mişcări de stradă care au generat Revoluţia din decembrie 1989”. Ei au amintit şi convulsiile de stradă înregistrate şi în alte ţări din spaţiul Europei Centrale şi de Est în aceeaşi perioadă, printre care manifestaţiile împotriva aderării la UE din Croaţia şi cele care susţin ieşirea Ungariei din UE de la Budapesta, unde un partid caracterizat drept \"de extremă-dreapta\" a solicitat organizarea unui referendum pentru renunţarea la statutul de membru. Agenţia americană de presă notează că printre protestatarii reţinuţi de poliţie se află şi membri ai galeriilor unor echipe de fotbal, „huligani cunoscuţi pentru acte de violenţă şi pentru tulburarea liniştii publice”. AFP notează faptul că printre răniţi se află jandarmi, dar şi ziarişti. Conform Reuters, protestatarii din România au agitat steaguri cu stema decupată, simboluri ale Revoluţiei din decembrie 1989, şi au scandat ore întregi sloganuri antiguvernamentale şi anti-Băsescu, în pofida temperaturilor destul de scăzute de la Bucureşti. Nu în ultimul rând, agenţia americană de presă a mai notat că proteste asemănătoare s-au înregistrat şi în alte oraşe mari din România, între care Timişoara, Craiova, Cluj, dar şi Constanţa. Şi BBC relatează că „forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene în cursul protestelor faţă de măsurile de austeritate, cel puţin nouă persoane fiind rănite\", şi ei precizând că manifestaţiile au izbucnit în semn de solidaritate cu Raed Arafat, extinzându-se treptat pe fondul nemulţumirii generale faţă de politicile Guvernului de la Bucureşti. “Oamenii au ieşit pe străzi în mai multe oraşe pentru a exprima nemulţumirea faţă de măsurile de austeritate şi faţă de proiectul de reformare a sistemului medical. Dar protestele de la Bucureşti au devenit violente în momentul în care manifestanţii au refuzat să plece, intrând în conflict cu forţele de ordine”, notează Euronews. Aceleaşi informaţii au fost prezentate şi de CNN. “Protestele din România au intrat în a patra zi\", relatează, la rândul său, postul de televiziune arab Al-Jazeera: “Mii de persoane s-au adunat, duminică, în Bucureşti şi în alte oraşe ale ţării, în a patra zi de proteste. Manifestaţiile au izbucnit din cauza unui controversat proiect pentru reformarea sistemului medical, extinzându-se pe fondul stării de nemulţumire faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul de la Bucureşti. Poliţia a utilizat gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor”. “Protestele au continuat în oraşele din România, pe fondul nemulţumirii profunde faţă de măsurile de austeritate şi faţă de politicile Executivului”, scrie MSNBC. “Protestele se extind în România”, titrează şi agenţia de presă rusă Itar-Tass.