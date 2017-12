România, echipa fair-play

Naţională de handbal feminin a Rusiei şi-a demonstrat în China, pentru a treia oară consecutiv, supremaţia la nivel mondial. Formaţia pregătită de Evgheni Trefilov a câştigat, duminică, cel de-al treilea titlul mondial consecutiv, după ce a învins în finala mare reprezentativa Franţei, scor 25-22 (14-11). Rusia defilează la nivel mondial în ultimii opt ani, câştigând ediţiile din 2001, 2005, 2007 şi 2009, în timp ce ediţia din 2003 a revenit finalistei din acest an, Franţa. În istoria participărilor la CM, Rusia mai are în palmares trei titluri mondiale, sub titulara Uniunii Sovietice, obţinute în 1982, 1986 şi 1990. „Rusia a câştigat pe merit, a dominat încă din start şi era favorită. Pentru Franţa este o mare performanţă că a ajuns în finală, după ce a început cu două înfrângeri la Mondiale”, a spus Radu Voina, selecţionerul României. Tot duminică, în finala mică, Norvegia a dispus de Spania, scor 31-26 (15-9), câştigând medaliile de bronz. La această ediţie a CM, România a încheiat cu un eşec în faţa Germaniei, scor 25-35, terminând turneul pe poziţia a opta. Obiectivul tricolorelor a fost clasarea pe unul din locurile 1-5, după ce la ediţia din 2007 a ocupat locul 4, iar în 2005 au obţinut medaliile de argint. Singura consolare a fetelor pregătite de Radu Voina şi Vlad Caba a fost primul loc ocupat în clasamentul fair-play. România a acumulat 51 de puncte, fiind urmată de Norvegia (64p) şi Coreea de Sud (68p). Punctajul a fost calculat pe baza numărului de cartonaşe galbene, eliminări de două minute şi cartonaşe roşii. România nu a avut niciun cartonaş roşu, a acumulat 23 de cartonaşe galbene şi a primit doar 14 eliminari a câte două minute.

NICIO ROMÂNCĂ ÎN ALL STAR TEAM. România nu a avut nicio jucătoare în echipa ideală a CM de handbal feminin din China. Anunţată duminică, în ultima zi a competiţiei, “All Star Team” este formată doar din jucătoare ale semifinalistelor: Irina Suslina (Rusia) - cel mai bun portar, Camilla Herrem (Norvegia) - cea mai bună extremă stânga, Mariama Signate (Franţa) - cel mai bun inter stânga, Allison Pineau (Franţa) - cel mai bun centru, Marta Mangue (Spania) - cel mai bun inter dreapta, Linn-Kristin Riegelhuth (Norvegia) - cea mai bună extremă dreapta, Begona Fernandez (Spania) - cel mai bun pivot. Titlul de MVP al turneului final din China a fost câştigat de interul stânga al Rusiei, Ljudmila Postnova, care a avut o evoluţie de excepţie în finala CM.