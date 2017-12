România este favorită la calificarea directă pentru turneul final

În perioada 8-13 octombrie vor avea loc meciurile decisive pentru stabilirea echipelor calificate direct la turneul final al Campionatului European de fotbal de anul viitor. Reamintim că, pe lângă Franța, în calitate de organizatoare, vor mai juca la EURO 2016 primele două clasate în cele nouă grupe preliminare și formația de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament. Celelalte opt ocupante al poziției a treia vor fi împerecheate în patru baraje tur-retur, programate în perioada 12-17 noiembrie 2015.

În urma partidelor jucate în etapele a șaptea și a opta, au obținut deja calificarea patru echipe: Anglia, Islanda, Cehia și Austria. Alte calcule se pot face în funcție de clasamentele la zi înaintea ultimelor două etape din preliminariile EURO 2016:

GRUPA A: 1. ISLANDA 19p (golaveraj: 15-3); 2. CEHIA 19p (16-10); 3. Turcia 12p (11-9); 4. Olanda 10p (13-10); 5. Letonia 4p (4-16); 6. Kazahstan 2p (5-16). În disputa pentru locul 3, Turcia are două puncte în plus față de Olanda și avantajul rezultatelor directe, însă și un program mai greu, pentru că mai are de jucat cu primele două clasate.

GRUPA B: 1. Țara Galilor 18p (9-2); 2. Belgia 17p (17-3); 3. Israel 13p (14-9); 4. Bosnia & Herțegovina 11p (12-10); 5. Cipru 9p (12-13); 6. Andorra 0p (3-30). Țara Galilor și Belgia mai au de jucat cu Andorra, așa că sunt practic calificate. Șanse la locul 3 are și Bosnia (joacă în Cipru și cu Țara Galilor), cu precizarea că Israelul, care va întâlni Ciprul acasă și Belgia în deplasare, stă mai bine la capitolul rezultate directe.

GRUPA C: 1. Spania 21p (18-3); 2. Slovacia 19p (13-5); 3. Ucraina 16p (12-3); 4. Belarus 7p (7-14); 5. Luxemburg 4p (4-19); 6. Macedonia 3p (6-16). Spania are meci cu Luxemburg și e sigură de una dintre primele două poziţii. Slovacia, care va juca în Luxemburg, nu mai poate fi depăşită de Ucraina, graţie rezultatelor directe.

GRUPA D: 1. Germania 19p (22-7); 2. Polonia 17p (29-7); 3. Irlanda 15p (17-5); 4. Scoția 11p (14-10); 5. Georgia 6p (5-14); 6. Gibraltar 0p (2-45). Germania are meci cu Georgia, în care își poate asigura calificarea. Irlanda - Germania, Scoția - Polonia și Polonia - Irlanda sunt partidele care vor decide echipele de pe locurile 2 și 3.

GRUPA E: 1. ANGLIA 24p (26-3); 2. Elveția 15p (16-8); 3. Slovenia 12p (15-10); 4. Estonia 10p (4-6); 5. Lituania 9p (6-14); 6. San Marino 1p (1-27). Elveția este practic calificată, pentru că va mai întâlni Estonia și San Marino, iar Slovenia e favorită la locul 3.

GRUPA F: 1. Irlanda de Nord 17p (12-6); 2. România 16p (7-1); 3. Ungaria 13p (6-4); 4. Finlanda 10p (7-8); 5. Insulele Feroe 6p (5-12); 6. Grecia 3p (2-8). Doar niște dezastre ar mai putea împiedica Irlanda de Nord și România să meargă direct la turneul final. Finlanda mai are de doi bani speranță să ocupe locul 3, în dauna Ungariei.

GRUPA G: 1. AUSTRIA 22p (16-3); 2. Rusia 14p (17-4); 3. Suedia 12p (13-9); 4. Muntenegru 11p (8-8); 5. Liechtenstein 5p (2-21); 6. Moldova 2p (3-12). Rusia e cu un picior în Franța, grație programului favorabil. Suedia cu greu ar putea pierde locul 3, având meciuri cu ultimele două clasate, însă așteaptă o surpriză la meciul Rusia - Muntenegru, din ultima etapă.

GRUPA H: 1. Italia 18p (11-5); 2. Norvegia 16p (10-8); 3. Croația 15p (16-5); 4. Bulgaria 8p (7-9); 5. Azerbaidjan 6p (6-13); 6. Malta 2p (3-13). Dacă vor învinge Bulgaria și Malta, croații sunt 95% calificați. În caz contrar, trebuie să aștepte rezultatul partidei Italia - Norvegia, din ultima etapă.

GRUPA I: 1. Portugalia 15p/6j (8-4); 2. Danemarca 12p/7j (8-4); 3. Albania 11p/6j (7-3); 4. Armenia 2p/7j (5-11); 5. Serbia 1p/6j (5-11) - formaţie penalizată cu 3 puncte. Albania, care va mai întâlni Serbia și Armenia, poate obține o calificare istorică la turneul final! Danemarca se află într-o situație foarte delicată, fiind singura echipă cu un singur meci rămas de disputat, și acela pe terenul Portugaliei.