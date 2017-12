România este favorită la ocuparea locului 2 în grupă

În etapa a treia a Ligii Europene la volei feminin, naţionala României a evoluat în deplasare, sâmbătă şi duminică, împotriva selecţionatei statului Belarus. Tricolorele au reuşit două victorii, 3:2 şi 3:0, cu care au tranşat în bună măsură lupta pentru locul 2 în grupă. Cum Turcia are punctaj maxim şi va câştiga Grupa C, dar este şi gazda turneului final, a patra echipă calificată în Final Four va fi cea mai bună dintre ocupantele poziţiei secunde. Astfel, România are nevoie de un punctaj cât mai bun în comparaţie cu Franţa (Grupa A) şi Cehia sau Bulgaria (Grupa B). Clasament Grupa C: 1. Turcia 18p; 2. România 11p; 3. Belarus 7p; 4. Croaţia 0p.

„A fost important să câştigăm în Belarus, pentru că veneam după cele două înfrângeri din Turcia. Sunt victorii importante pentru moralul nostru şi pentru meciurile care vor urma în grupă. Cred că lupta pentru locul 2 rămâne deschisă, pentru că şi Turcia va juca în Belarus, unde gazdele vor încerca să se revanşeze”, a spus Diana Neaga, căpitanul naţionalei României. „Am câştigat 5 puncte în Belarus, foarte importante pentru încercarea de a ajunge la turneul final. Rezultatele de la Minsk, în opinia mea, au fost superioare jocului pe care l-am prestat. Au fost multe oscilaţii în jocul nostru şi trebuie să fim mulţumiţi pentru aceste două victorii, care ne-au păstrat în lupta pentru Final Four. Acum avem şanse importante să terminăm pe locul 2, înaintea Belarusului. Pentru a obţine şi calificarea pentru Final Four, mai avem nevoie de multe puncte. Există grupa cu Bulgaria şi Cehia, unde ambele echipe au punctaj mai bun ca noi şi sunt favorite în faţa noastră. Noi sperăm în continuare şi vom munci pentru a ne îndeplini obiectivul”, a declarat selecţionerul Darko Zakoc.

În etapa viitoare din Liga Europeană, naţionalele României vor evolua pe teren propriu, cu Turcia. Meciurile sunt programate vineri şi sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa. Vineri, băieţii joacă de la ora 18.00, iar fetele de la ora 20.30. Sâmbătă, băieţii joacă de la ora 17.00, iar fetele de la ora 19.30.