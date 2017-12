România este lider în Grupa C, la setaveraj

În etapa a treia a Ligii Europene la volei masculin, naţionala României a evoluat în deplasare, sâmbătă şi duminică, la Minsk, cu naţionala statului Belarus. Cele două formaţii şi-au împărţit victoriile: oaspeţii au câştigat sâmbătă, iar gazdele s-au revanşat a doua zi, cu acelaşi scor, 3:1. „În primul joc ne-am concentrat mai bine şi am câştigat, însă a doua zi s-a resimţit puţin şi oboseala. Cred că la Constanţa vom câştiga ambele meciuri cu ei”, a spus internaţionalul român Mircea Roman. „Nivelul de joc a fost foarte bun. În primul meci am dat dovadă de maturitate, am gestionat foarte bine finalurile de set. În al doilea nu am rezolvat prea bine mingile recuperate, nu am reuşit să le punem jos, la care s-au adăugat oboseala noastră şi dorinţa de revanşă a gazdelor. Cred că victoria de la Minsk a fost cea mai grea de până acum. Nu trebuie să uităm că bieloruşii ne-au bătut de două ori anul trecut şi turcii la fel. Eu cred că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat Adrian Gontariu. „Au fost două meciuri de un nivel bun. În prima zi am jucat mai bine, dar asta e relativ, pentru că depinde şi de cum a jucat adversarul. Bieloruşii au fost mai motivaţi, au jucat mai bine, în timp ce noi nu am mai ajuns la nivelul de sâmbătă. În general sunt mulţumit, am jucat foarte bine în preluare ambele meciuri”, a declarat selecţionerul Stelian Moculescu.

La jumătatea fazei grupelor, România este lider în Grupa C şi are mari şanse de a ajunge în Final Four. Dacă vor reuşi să câştige cele patru meciuri de pe teren propriu, cu Turcia şi Belarus, jucătorii antrenaţi de Stelian Moculescu pot încheia pe una dintre primele două poziţii în grupă. În funcţie şi de rezultatele din Grupa B, unde Spania şi Olanda s-au detaşat, tricolorii s-ar putea califica în Final Four şi de pe locul 2, dacă Slovacia va câştiga grupa. Slovenia, liderul Grupei A, este prima formaţie care se poate deja gândi la turneul final. Clasament după trei etape: 1. România 12p (setaveraj: 14:8); 2. Slovacia 12p (14:10); 3. Belarus 7p; 4. Turcia 5p.

În etapa viitoare din Liga Europeană, naţionalele României vor evolua pe teren propriu, cu Turcia. Meciurile sunt programate vineri şi sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa. Vineri, băieţii joacă de la ora 18.00, iar fetele de la ora 20.30. Sâmbătă, băieţii joacă de la ora 17.00, iar fetele de la ora 19.30.