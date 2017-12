Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu a declarat, într-un interviu acordat cotidianului turc “Today\'s Zaman”, că România nu are deocamdată o poziţie din punct de vedere economic faţă de South Stream, independent de faptul că South Stream va traversa platoul continental românesc din Marea Neagră. Întrebat în legătură cu semnificaţia proiectului Nabucco pentru România, Diaconescu a apreciat că “o sursă alternativă de energie ar trebui privită exclusiv din perspectivă economică”. “Pentru România, găsirea unei surse alternative pentru orice materie brută nu este o mişcare tactică sau strategică. Noi am fost foarte clari în ceea ce priveşte Nabucco. România este parte a Nabucco deoarece este singura alternativă economică pe care o avem”, a mai spus el. Întrebat dacă România este interesată şi de proiectul South Stream, Diaconescu a spus că deocamdată România ar trebui să şi primească o propunere referitoare la acest proiect. “Este prea devreme pentru mine să spun că South Stream ar fi un proiect de care sîntem interesaţi. Avînd în vedere că noi privim această problemă strict din punct de vedere economic, ceea ce e bun din punct de vedere economic este bun şi pentru România. Dar deocamdată nu avem o poziţie din punct de vedere economic faţă de South Stream, independent de faptul că South Stream va traversa platoul nostru continental din Marea Neagră”, a spus ministrul. Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a mai spus că participarea României la NATO are ca bază ideea de a promova pacea, stabilitatea şi securitatea pentru comunitatea internaţională. “Noi nu contrazicem interesele de securitate ale altor ţări şi nu avem o poziţie adversă faţă de orice parte terţă”, a explicat ministrul. De asemenea, întrebat care este poziţia României faţă de extinderea în continuare a NATO, ministrul Diaconescu a spus că Bucureştiul susţine procesul de lărgire atît al NATO, cît şi al UE. “Există o serie de conflicte îngheţate şi nişte ameninţări asimetrice în zona Mării Negre pe care trebuie să le contracarăm. Dar, pentru rezolvarea paşnică a acestor conflicte, avem nevoie ca NATO să se extindă”, a spus ministrul. “Noi încurajăm statele UE să ia în considerare la modul serios candidatura Turciei sau pe cea a unor state din Balcanii de Vest şi să ia în calcul capacitatea acestor state de a aduce un nou spirit Uniunii. Noi nu vrem să fim sceptici. Europa trebuie să accepte complexităţile comunităţilor noastre internaţionale aşa cum sînt ele. Altfel, UE nu va putea răspunde nevoilor reale ale populaţiei”, a mai spus ministrul. Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a început, ieri, o vizită oficială de trei zile în Turcia, la invitaţia omologului său turc, Ahmet Davutoglu. Ministerul de resort a precizat că vizita are o importantă componentă economică.