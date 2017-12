România evită deflația generată de căderea prețului petrolului?

Inflaţia se va situa la 0,8% în România în acest an, mult sub aşteptările pieţei, care miza pe o rată de 2,5%, însă, dintre ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est, doar România şi Cehia vor evita deflaţia cauzată de scăderea preţului petrolului, estimează analiştii de la Capital Economics. Aceștia au estimat pentru anul trecut o inflaţie de 1,1% în România. Institutul Naţional de Statistică a anunţat marţi că preţurile de consum au scăzut în luna decembrie cu 0,1% faţă de noiembrie, pe fondul ieftinirii mărfurilor nealimentare cu 0,5% şi al unor preţuri uşor mai mari la servicii şi alimente, astfel că rata anuală a inflaţiei a coborât la 0,83%, un minim-record. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a reiterat săptămâna trecută că rata inflaţiei va rămâne pentru mai multe luni sub intervalul ţintit de BNR, prognoza fiind diferită faţă de estimările anterioare în principal din cauza scăderii sub anticipaţii a preţului petrolului. Pentru anul viitor, proiecţia pentru rata inflaţiei în România este de 1,8%, sub nivelul aşteptat de piaţă, de 2,9%.