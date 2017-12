România, excedent în comerţul cu produse agroalimentare

România a intrat, pentru prima dată după aproape 20 de ani, pe excedent în comerţul cu produse agroalimentare, înregistrând un plus de peste 3 milioane de euro după primele nouă luni ale anului, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Cred că vom încheia anul 2013 pe plus, ţinând cont că datele actuale sunt doar pentru trei trimestre. Am reuşit să obţinem din exporturile de produse agroalimentare, până la finele lunii septembrie, aproape 3,51 de miliarde de euro”, a spus Constantin. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în primele nouă luni din acest an, România a exportat peste 8,1 milioane de tone de produse agroalimentare în ţările intra şi extracomunitare, în creştere cu peste 36% faţă de aceeaşi perioadă din 2012. Sumele încasate din exporturile de produse agroalimentare pe pieţele intra şi extracomunitare au totalizat 3,509 miliarde euro, iar în perioada similară a anului trecut, acestea au fost de numai 2,882 miliarde de euro. Exporturile de cereale au devenit, în ultimii ani, tot mai profitabile pentru România, grâul, seminţele de floarea-soarelui, porumbul românesc continuând să fie printre cele mai căutate produse agricole pe piaţa externă. Numai în primele nouă luni ale acestui an, exporturile de cereale au reprezentat o pondere cumulată de peste 40% din totalul încasărilor la nouă luni. Astfel, exporturile de grâu şi meslin au totalizat 683,15 milioane euro pentru 3,24 milioane de tone, cele de porumb 355,23 milioane euro pentru 1,23 milioane tone, iar de seminţe de floarea-soarelui 327,87 milioane de euro pentru o cantitate de 732.310,7 tone. În topul exporturilor se mai află ţigările de foi şi trabucurile, cu un total de 378,32 milioane de euro (24.028 tone), orzul - cu 206,28 milioane de euro (1,048 milioane de tone), animalele vii, respectiv ovine şi caprine - cu 116,97 milioane de euro şi cele din specia bovine - cu 100,9 milioane de euro. Pe de altă parte, în primele nouă luni din 2013, România a importat peste 4,2 milioane de tone de alimente şi produse agroalimentare, o cantitate mai mică cu 5 procente faţă de aceeaşi perioadă a lui 2012. Valoarea produselor importate a fost sensibil mai scăzută decât cea încasată din exporturi, respectiv 3,506 miliarde euro, fiind însă mai mare cu aproximativ 3,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Pe lista importurilor României de produse agroalimentare s-au clasat, pe primele locuri, aceleaşi produse ca şi în anii anteriori, şi anume carnea de porc, proaspătă sau refrigerată, cu o valoare de 184,727 milioane de euro (104.381 tone), urmată îndeaproape de zahăr - cu 167,49 milioane euro pentru 321.495 tone şi de turte şi alte reziduuri solide - cu încasări de 137,28 milioane euro pentru 322.866 tone.